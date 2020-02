india vs west indies women’s T20 World Cup Warm up Match Live Cricket Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज वुमन्स टी20 वर्ल्ड कप लाइव क्रिकेट स्कोर

india vs west indies (IND vs WI) women’s T20 World Cup Warm up Match Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 महिला वर्ल्ड कप मैच लाइव क्रिकेट स्कोर : ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, पर्थ, कैनबरा और मेलबर्न में 21 फरवरी से महिला टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं। वर्ल्ड कप में 10 टीमें हर टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले हर टीम को 2-2 अभ्यास मैच खेलने हैं। भारत का पहला अभ्यास मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन वह बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज से आज यानी 18 फरवरी 2020 को भारतीय समयानुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। ऐसे में 9 बजे टॉस होगा।

भारत इस टूर्नामेंट में जीत का प्रबल दावेदर हैं। उसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन भारतीय टीम पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया में ही है। जाहिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में ढल चुकी होगी। ऐसे में वह इस टूर्नामेंट में जीत के साथ अभियान शुरू करना चाहेगी और इसकी शुरुआत वह वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से कर सकती है।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है। हालांकि, वह इसके वॉर्म-अप मैचों का लाइव प्रसारण नहीं करेगा। भारतीय महिला और वेस्टइंडीज महिला टीमों के बीच मैच के पल-पल के अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम से जुड़े रह सकते हैं।