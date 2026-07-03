महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार (2 जुलाई) को इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में मेजबान टीम का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप टी शीर्ष-5 बल्लेबाजी की बात करे तो इंग्लैंड की डैनी वायट हॉज शीर्ष पर हैं। भारतीय भले ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन स्मृति मंधाना टॉप-5 में बनी हुई हैं। वह चौथे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स दूसरे, डार्सी कार्टर तीसरे और एलिसा पेरी पांचवें नंबर पर हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो श्री चरणी का जलवा कायम है। वह अभी भी सबसे ज्यादा 14 विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की फातिमा सना दूसरे, हेले मैथ्यूज तीसरे, सोफी मोलिन्यूक्स चौथे और सोफी एक्लेस्टोन पांचवें नंबर पर हैं। मैथ्यू और मोलिन्यूक्स ने बराबर 10-10 विकेट लिए हैं। नीचे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट देख सकते हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|SR
|4s
|6s
|1Danni Wyatt-HodgeENG
|6
|6
|294
|73.50
|152.33
|41
|2
|2Tazmin BritsSA
|4
|4
|225
|75.00
|129.31
|25
|4
|3Darcey CarterENG
|5
|5
|208
|52.00
|111.83
|26
|1
|4Smriti MandhanaIND
|5
|5
|205
|41.00
|140.41
|30
|3
|5Ellyse PerryAUS
|6
|6
|185
|46.25
|135.04
|23
|1
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-फर
|5-फर
|1Shree CharaniSA
|5
|20.0
|120
|14
|8.36
|117
|1
|0
|2Fatima SanaPAK
|5
|17.5
|107
|11
|11.27
|124
|0
|0
|3Hayley MatthewsWI
|6
|23.0
|138
|10
|14.50
|145
|0
|0
|4Sophie MolineuxAUS
|6
|20.0
|120
|10
|13.00
|130
|0
|0
|5Sophie EcclestoneENG
|6
|24.0
|144
|9
|15.44
|139
|0
|0
इंग्लैड ने साउथ अफ्रीका से लिया 2023 और 2025 का बदला
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ऑस्ट्रे्लिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड दोनों फॉर्मेट में कभी अपनी मेजबानी में विश्व कप नहीं हारा है। पूरी खबर पढ़ें।