भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी। टीम इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया ने उसे 85 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस हार के बाद टीम इंडिया की कई खिलाड़ी मैदान पर ही रोती नजर आईं तो कुछ के चेहरे उतरे हुए थे। टीम की ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिग्ज का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने और ज्यादा मजबूती से वापसी करने का वादा किया है।

जेमिमा ने फाइनल हारने के बाद पहला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘हार और मैं वादा करती हूं किदेश का नाम रोशन करने के लिए हम और ज्यादा मजबूती से वापसी करेंगे। फाइनल देखने के लिए आने वाले 86,174 दर्शकों का धन्यवाद। इसके बावजूद भी हम जीत नहीं सके, लेकिन महिला क्रिकेट की जीत जरूर हुई।’’ जेमिमा ने टूर्नामेंट की 5 पारियों में 21.25 की औसत से 85 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 82.35 का रहा।

defeat & I promise we’ll get back stronger to make our nation proud

And lastly, a BIG thank you to the 86,174 who came for the Finals. Even though We didn’t win that night, Women’s Cricket definitely won

Here’s a lil video of the dressing room cheering along with you guys pic.twitter.com/1vDml2rK4x

— Jemimah Rodrigues (@JemiRodrigues) March 12, 2020