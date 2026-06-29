भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 की शुरुआत में पूरे देश को ऐसा तोहफा दिया था जिससे पूरी दुनिया में विश्व विजेता बेटियों के नाम की गूंज थी। 7 महीने में ही वक्त बदल गया, फॉर्मेट बदल गया और सभी जज्बात बदल गए। उन्हीं विश्व विजेता बेटियों की अब हम खामियों की बात करेंगे। वनडे फॉर्मेट में भारतीय महिला टीम विश्व चैंपियन बनी, वर्ल्ड कप जीती और इतिहास रचा। मगर टी20 फॉर्मेट में इस टीम की चमक फीकी पड़ गई। सवाल यही है कि भारत में WPL के बढ़ते कद के बावजूद महिला टी20 टीम का ग्राफ क्यों गिर रहा है?

WPL के चार सीजन हो चुके हैं, दो बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी। दो बार टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने खिताब जीता। ऐसे में WPL की चमक जब बढ़ रही है तो भारत की महिला टी20 टीम क्यों बेरंग हो रही है? इंग्लैंड में जारी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी लगातार ऐसी चर्चाएं थीं कि भारत को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हर हाल में निपटना होगा। मगर जो डर था, वही हुआ और इन्हीं दोनों टीमों से हारकर टीम इंडिया विश्व कप से बाहर हो गई।

WPL से नहीं मिला टीम इंडिया को फायदा

पुरुष क्रिकेट में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का कद काफी आगे बढ़ चुका है। इस फॉर्मेट में 200 रन आम बात हो चुकी है। आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 53 बार यह आंकड़ा पार हुआ। इसका असर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिखा और भारतीय पुरुष टीम 2024 और 2026 में टी20 की विश्व विजेता भी बनी।

वहीं दूसरी ओर WPL 2026 में भी पूरे सीजन में सबसे ज्यादा तीन बार 200 प्लस का स्कोर बना। फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने 200 का आंकड़ा पार किया। आरसीबी ने 204 रन चेज करते हुए दूसरा खिताब जीता। मगर इसका असर भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर नहीं दिखा। भारतीय महिला टीम आज भी अधिकतम 170-180 के स्कोर तक सीमित है।

जबकि ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच (महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026) की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 170 रन का लक्ष्य 4 विकेट खोकर जीत लिया। यही कमी है कि भारतीय महिला टी20 टीम का स्तर अभी 200 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंचा है। जबकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज जैसी टीमें महिला क्रिकेट में यह मानक तय कर चुकी हैं।

क्या अब बदलाव का समय आ गया है?

इसका अर्थ साफ है कि WPL से महिला क्रिकेट को फायदा नहीं मिल रहा है। श्रेयंका पाटिल, भारती फूलमाली, नंदिनी शर्मा, प्रेमा रावत जैसे कई धाकड़ खिलाड़ियों के नाम इस लीग के बाद भारतीय टीम में जुड़े लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अब भारतीय महिला टी20 टीम को नई सोच, नई रणनीति और नई कप्तान की जरूरत है?

अगर पुरुष क्रिकेट से तुलना करें तो विश्व विजेता बनने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को भविष्य के रोडमैप तैयार करने के लिए हटाया गया। अब ऐसे बोल्ड कॉल लेने की जरूरत महिला क्रिकेट में भी आन पड़ी है। अब महिला टीम के चयनकर्ताओं को हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स से आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा?

यह खिलाड़ी वनडे क्रिकेट की शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन टी20 वाली तेजतर्रार हिटिंग की भारतीय महिला टीम में साफ कमी दिखी है। टी20 वर्ल्ड कप में टीम टी20 क्रिकेट खेलती कम दिखी बल्कि आखिरी 10 ओवर में वनडे क्रिकेट जैसा खेल ज्यादा दिखा। जहां रनरेट तो आपका 6,7 का था लेकिन वह वनडे के लिए काफी है। महिला क्रिकेट हो या पुरुष क्रिकेट आज के टी20 वाले युग में 140,150,160 के स्कोर का कोई महत्व नहीं रह गया। ऐसे में नई टीम को नई कप्तान, नई सोच और नई रणनीतियों के साथ तैयार करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि हरमन नहीं तो कौन?

शेफाली वर्मा को मिलनी चाहिए नेतृत्व की जिम्मेदारी?

आपको बता दें भारतीय क्रिकेट में लंबे समय से ऑल फॉर्मेट, सिंगल कैप्टन की मानसिकता थी। पुरुष क्रिकेट में भी लंबे समय तक यह चली। मगर पिछले तीन साल में बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट में इस मानसिकता को छोड़ा। परिणाम स्वरूप तीन साल के अंदर भारत ने तीन आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कीं, क्या अब यही महिला क्रिकेट में करने की जरूरत है।

अगर पुरुष क्रिकेट में आप सूर्या, श्रेयस की कप्तानी में नई टीम खड़ी कर सकते हैं तो महिला क्रिकेट में स्मृति या फिर युवा शेफाली वर्मा के नेतृत्व वाली नई टीम क्यों नहीं बना सकते? शेफाली की कप्तानी में अंडर 19 भारतीय महिला टीम चैंपियन बन चुकी है। वह शानदार बैटर, बॉलर हैं। वह कप्तानी का अनुभव भी रखती हैं। उनकी आक्रामक मानसिकता भारतीय महिला क्रिकेट को टी20 में एक नई दिशा दे सकती है।

कई ऐसी घरेलू स्तर की क्रिकेटर भी हैं जो महिला टी20 में टीम इंडिया को आगे ले जाने की क्षमता रखती हैं। दिया शर्मा, प्रेमा रावत, श्रेयंका पाटिल, भारती फूलमाली, अनुष्का शर्मा, नंदिनी शर्मा समेत कई ऐसे नाम हैं जो WPL के बाद ही चर्चा में आए लेकिन इनके पास मौके नहीं हैं। हालांकि, श्रेयंका विश्व कप टीम का हिस्सा थीं और इंजरी के कारण बाहर हो गईं। वहीं प्रेमा रावत, भारती फूलमाली को बेंच पर ही इंतजार करना पड़ा।

कुल मिलाकर टी20 विश्व कप 2026 की हार भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी सीख बन सकती है। यह बीसीसीआई के महिला क्रिकेट मैनेजमेंट को नई सोच की ओर ले जाने की सीख दे सकती है। इससे भारतीय महिला टी20 टीम का अगले दो साल में नया रोडमैप तैयार हो सकता है। 2028 टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक तक अगले दो साल में युवा, नई और जोश से भरपूर धाकड़ टी20 टीम तैयार की जा सकती है।

उसके लिए उन खिलाड़ियों को मौका देना होगा, तैयार करना होगा जो WPL में कमाल कर रहे हैं। वरना भारतीय टी20 टीम फिर से पुराने मानकों पर ही टिकी रहेगी। पुरुष क्रिकेट में आईपीएल से बुमराह, अश्विन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अब वैभव सूर्यवंशी जैसे कई सितारे आए हैं। अब यही जरूरत भारतीय महिला टीम को भी है कि देश की टी20 लीग में प्रदर्शन को कंसीडर करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट तक उसे तैयार किया जाए।

ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत बाहर, साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 4 विकेट पर 170 रन बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ



