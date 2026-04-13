महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 13 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने प्राइज मनी की घोषणा की है। पिछले सीजन (2024) की तुलना में इस बार महिला वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी में 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप से यह अभी भी कम ही है।
आईसीसी ने 2024 में कुल 7,958,077 यूएस डॉलर (तकरीबन 74 करोड़ 27 लाख भारतीय रुपये) की कुल प्राइज मनी 10 टीमों के लिहाज से विभाजित की थी। आगामी 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। उसके लिए आईसीसी ने कुल 8,764,615 यूएस डॉलर (तकरीबन 81 करोड़ 80 लाख भारतीय रुपये) की प्राइज मनी घोषित की है।
किसे मिलेगी कितनी प्राइज मनी?
- विजेता टीम: 2,340,000 यूएस डॉलर (तकरीबन 21 करोड़ 84 लाख भारतीय रुपये)
- उपविजेता टीम: 1,170,000 यूएस डॉलर (तकरीबन 10 करोड़ 92 लाख INR)
- सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें: 675,000 यूएस डॉलर (तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख INR)
- सभी 12 टीमों की फिक्स्ड प्राइज मनी: 247,500 यूएस डॉलर (तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख INR)
- प्रत्येक ग्रुप मैच जीतने पर टीम को मिलेंगे: 31,154 यूएस डॉलर (तकरीबन 29 लाख 7 हजार INR)
क्या होगा महिला टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट?
इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें 6-6 टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम को अपने-अपने ग्रुप की हर टीम से एक-एक बार भिड़ना होगा। यानी हर टीम ग्रुप स्टेज में 5-5 मैच खेलेगी। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। एक ग्रुप की टॉप टीम दूसरे ग्रुप की दूसरे नंबर वाली टीम से सेमीफाइनल में भिड़ेगी। फिर सेमीफाइनल की विजेता टीमों की फाइनल में भिड़ंत होगी।
|दिनांक
|मुकाबला
|मैदान
|समय (IST)
|13 जून, शनि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|14 जून, रवि
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स
|एजबेस्टन
|दोपहर 3:00
|14 जून, रवि
|भारत बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|शाम 7:00
|17 जून, बुध
|ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
|हेडिंग्ले
|दोपहर 3:00
|17 जून, बुध
|भारत बनाम नीदरलैंड्स
|हेडिंग्ले
|शाम 7:00
|17 जून, बुध
|दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|रात 11:00
|20 जून, शनि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स
|हैम्पशायर बाउल
|दोपहर 3:00
|20 जून, शनि
|पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00
|21 जून, रवि
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|23 जून, मंगल
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|25 जून, गुरु
|भारत बनाम बांग्लादेश
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|25 जून, गुरु
|दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स
|ब्रिस्टल
|रात 11:00
|27 जून, शनि
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|28 जून, रवि
|दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|लॉर्ड्स
|दोपहर 3:00
|28 जून, रवि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|लॉर्ड्स
|शाम 7:00
|दिनांक
|मुकाबला
|मैदान
|समय (IST)
|12 जून, शुक्र
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|एजबेस्टन
|रात 11:00
|13 जून, शनि
|स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|दोपहर 3:00
|13 जून, शनि
|वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|16 जून, मंगल
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00
|16 जून, मंगल
|इंग्लैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|18 जून, गुरु
|वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|19 जून, शुक्र
|न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|20 जून, शनि
|इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|21 जून, रवि
|वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|23 जून, मंगल
|न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|23 जून, मंगल
|श्रीलंका बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल
|शाम 7:00
|24 जून, बुध
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स
|रात 11:00
|26 जून, शुक्र
|श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|रात 11:00
|27 जून, शनि
|वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल
|शाम 7:00
|27 जून, शनि
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|द ओवल
|रात 11:00
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