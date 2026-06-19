Womens T20 World Cup 2026 Points Table After WI W vs SCO W Match: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का 12वां मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। यह मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला गया और भारतीय समयानुसार 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात भारतीय समयानुसार करीब ढाई बजे खत्म हुआ। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम शुरुआत में पूरी तरह कंट्रोल में थी। उसने बिना किसी नुकसान के पांच ओवर में 51 रन बना लिए थे। खूब बाउंड्री लग रही थीं और फील्डिंग कर रही वेस्टइंडीज घबराई हुई लग रही थी। उसने कुछ कैच भी छोड़े, लेकिन हेले मैथ्यूज के दूसरे ओवर में मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। वेस्टइंडीज की कप्तान ने दो विकेट लिए और अचानक मैच का रुख बदल गया।

इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम लड़खड़ा गई। स्कॉटलैंड का स्कोर 51/0 से 74/5 हो गया क्योंकि हेले मैथ्यूज और एफी फ्लेचर ने मिलकर पांच विकेट लिए। जब ​​ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है तब डार्सी कार्टर और एलिसा लिस्टर ने शानदार वापसी की। डार्सी कार्टर ने शानदार अर्धशतक लगाया। एलिसा लिस्टर ने उनका बखूबी साथ निभाया।

छठे विकेट के लिए दोनों की 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी ने स्कॉटलैंड को मुकाबले में वापस खड़ा किया और मैच का अंत रोमांचक बना दिया। 18वें ओवर में स्कॉटलैंड का स्कोर 132 रन पर पांच विकेट था, लेकिन उसने अगली 12 गेंदों में अपने शेष पांचों विकेट (14 रन बनाए) गंवा दिए और वेस्टइंडीज ने सात रन से मैच अपने नाम कर लिया।

इस जीत के बाद वेस्टइंडीज की टीम अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। स्कॉटलैंड की डार्सी कार्टर ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-10 बैटर्स में जगह बना ली। यहां आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड मैच के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी की अपडेटेड अंक तालिका, टॉप-10 बैटर्स, टॉप-16 गेंदबाजों की पूरी सूची दी गई है।

ग्रुप A की अंक तालिका

टीमेंमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
इंडिया वुमेन2200043.875
ऑस्ट्रेलिया वुमेन2200043.875
साउथ अफ्रीका वुमेन211002-1.097
बांग्लादेश वुमेन211002-1.79
पाकिस्तान वुमेन202000-2.263
नीदरलैंड्स वुमेन2200043.975

ग्रुप B की अंक तालिका

टीमेंमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
इंग्लैंड वुमेन2200042.763
स्कॉटलैंड वुमेन2110020.825
वेस्टइंडीज वुमेन2200040.233
न्यूजीलैंड वुमेन202000-0.2
आयरलैंड वुमेन202000-1.492
श्रीलंका वुमेन211002-2.04

महिला टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली शीर्ष-10 बैटर

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनउच्चतमऔसतBFSR100504s6s0
स्मृति मंधाना (भारत)220142747191156.04022030
शेमेन कैंपबेल (वेस्टइंडीज)22112690*12688143.18011130
डेनियल वाट (इंग्लैंड)221121105*12178155.12101610
नैट सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड)22194489459159.32001010
निलाक्षिका सिल्वा (श्रीलंका)2219354*9370132.8501720
बैबेट डी लीड (न्यूजीलैंड)22078503972108.3301800
डार्सी कार्टर(स्कॉटलैंड)220735936.57597.3301900
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)220674533.545148.8800710
एमी जोंस (इंग्लैंड)22062533148129.1601510
नादिन डी क्लर्क (साउथ अफ्रीका)2206237315012400720

महिला टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शीर्ष-16 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचपारीगेंदेंओवरमेडनरन दिएविकेट लिएBBIऔसतइकॉनमीSR4 विकेट5 विकेट
एन श्री चरणी (भारत)2248804074/195.7156.8510
आलिया एलीन (वेस्टइंडीज)2236603874/275.426.335.1410
दीप्ति शर्मा (भारत)2242703665/1065.14701
सोफी एक्लेस्टोन (अंग्रेज)2248804953/229.86.129.600
कैथरीन फ्रेजर (स्कॉटलैंड)2248805353/1910.66.629.600
फातिमा सना (पाकिस्तान)22416.504953/169.87.178.200
जॉर्जिया वेयरहैम (ऑस्ट्रेलिया)22284.401943/134.754.07700
चार्ली डीन (इंग्लैंड)2242712942/117.254.1410.500
सोफी मोलिनक्स (ऑस्ट्रेलिया)2242703142/147.754.4210.500
फ्रेया केम्प (अंग्रेजी)2236603344/228.255.5910
हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)2248805043/1912.56.251200
क्रिस्टी गॉर्डन (स्कॉटलैंड)2248805243/16136.51200
मैरिजैन कैप (साउथ अफ्रीका)2248805243/23136.51200
शेफाली वर्मा (भारत)22386.204243/2010.56.639.500
कैरोलीन डी लैंग (नीदरलैंड्स)2248805942/2714.757.371200
सादिया इकबाल (पाकिस्तान)2248806742/2616.758.371200

श्रेयांका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप से हुईं बाहर, RCB की 24 वर्षीय लेग स्पिनर की भारतीय टीम में एंट्री

इंजरी की वजह से भारत की स्टार खिलाड़ी श्रेयांका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गईं। उनकी जगह टीम में आरसीबी की स्पिनर को शामिल किया गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)