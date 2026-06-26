Womens T20 World Cup 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 24वां मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया। ग्रुप ए के इस मैच में साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 88 रन से हरा दिया और 2 अंक हासिल करते हुए 6 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। इस मुकाबले से ठीक पहले भारत ने बांग्लादेश को हराया था और 2 अंक बटोरे थे, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर भारत फिलहाल साउथ अफ्रीका से ऊपर यानी दूसरे स्थान पर है।

ग्रुप ए की अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 8 अंक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। ग्रुप ए में कौन सी दो टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी इसको लेकर स्थिति बेहद रोमांचक बनी हुई है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो इसमें इंग्लैंड की टीम 8 अंक के साथ पहले स्थान पर है और ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं इस ग्रुप में वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर 6 अंक के साथ मौजूद है जबकि न्यूजीलैंड 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

साउथ अफ्रीका-नीदरलैंड्स मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया 4 4 0 8 4.724 भारत 4 3 1 6 2.268 साउथ अफ्रीका 4 3 1 6 0.734 बांग्लादेश 4 2 2 4 -0.849 पाकिस्तान 4 0 4 0 -2.831 नीदरलैंड्स 4 0 4 0 -3.64

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट इंग्लैंड 4 4 0 8 2.342 वेस्टइंडीज 4 3 1 6 0.008 न्यूजीलैंड 4 2 2 4 0.122 श्रीलंका 4 2 2 4 -0.973 स्कॉटलैंड 4 1 3 2 -0.236 आयरलैंड 4 0 4 0 -1.277

Womens T20 World Cup: भारत पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये है गणित

भारत ने भले ही चौथे लीग मैच में बांग्लादेश को हरा दिया हो और 6 अंक के साथ ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इस टीम पर अभी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित अब कुछ ऐसा है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)