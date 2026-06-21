Women’s T20 World Cup 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (21 जून) को दो मैच खेले गए। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की यह टूर्नामेंट में दूसरी जीत थी। भारत की पहली हार थी।
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे, साउथ अफ्रीका तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। तीनों के 4-4 अंक हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के 6-6 अंक हैं। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के 2-2 अंक हैं। ग्रुप बी से आयरलैंड और ग्रुप ए से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं।
टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना शीर्ष हैं। नीरदलैंड्स की बेबेट डी लीडे दूसरे और वेस्टइंडीज की शेमाइन कैम्पबेले तीसरे नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो भारत की श्री चरणी शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज की आलिया एलेन दूसरे और हेले मैथ्यूज तीसरे नंबर पर हैं।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|ऑस्ट्रेलिया W
|3
|3
|0
|0
|6
|+4.391
|2
|भारत W
|3
|2
|1
|0
|4
|+2.511
|3
|दक्षिण अफ्रीका W
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.546
|4
|बांग्लादेश W
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.641
|5
|पाकिस्तान W (बाहर)
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.857
|6
|नीदरलैंड W (बाहर)
|3
|0
|3
|0
|0
|-3.384
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|इंग्लैंड W
|3
|3
|0
|0
|6
|+2.490
|2
|वेस्टइंडीज W
|3
|3
|0
|0
|6
|+0.644
|3
|न्यूजीलैंड W
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.063
|4
|स्कॉटलैंड W
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.083
|5
|श्रीलंका W
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.913
|6
|आयरलैंड W (बाहर)
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.054
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|नॉट आउट
|HS
|1
|स्मृति मंधाना
|3
|3
|159
|53.00
|0
|74
|2
|बेबेट डी लीडे
|3
|3
|134
|67.00
|1
|56*
|3
|शेमाइन कैम्पबेल
|3
|3
|130
|65.00
|1
|90*
|4
|डैनी वायट-होज
|3
|3
|128
|64.00
|1
|105*
|5
|निलक्षिका सिल्वा
|3
|3
|123
|61.50
|1
|54*
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|विकेट
|रन
|SR
|इको
|1
|श्री चरानी
|3
|12
|10
|64
|7.20
|5.33
|2
|अलिया एलिन
|3
|8
|8
|53
|6.00
|6.63
|3
|हेली मैथ्यूज
|3
|12
|7
|65
|10.29
|5.42
|4
|सोफी एक्लस्टन
|3
|12
|7
|72
|10.29
|6.00
|5
|फातिमा सना
|3
|10.5
|7
|67
|9.29
|6.18
भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया 3 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने भी 3-3 मैच खेले हैं और 2-2 जीत दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ें।