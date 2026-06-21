Women’s T20 World Cup 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (21 जून) को दो मैच खेले गए। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की यह टूर्नामेंट में दूसरी जीत थी। भारत की पहली हार थी।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे, साउथ अफ्रीका तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। तीनों के 4-4 अंक हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के 6-6 अंक हैं। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के 2-2 अंक हैं। ग्रुप बी से आयरलैंड और ग्रुप ए से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं।

टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना शीर्ष हैं। नीरदलैंड्स की बेबेट डी लीडे दूसरे और वेस्टइंडीज की शेमाइन कैम्पबेले तीसरे नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो भारत की श्री चरणी शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज की आलिया एलेन दूसरे और हेले मैथ्यूज तीसरे नंबर पर हैं।

महिला T20 विश्व कप 2026 भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के बाद — अंक तालिका, बल्लेबाज और गेंदबाज ग्रुप A और ग्रुप B के लीग चरण के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया ग्रुप A में शीर्ष 159 सर्वाधिक रन (मंधाना) 10 सर्वाधिक विकेट (चरणी) इंग्लैंड / WI ग्रुप B संयुक्त शीर्ष अंक तालिका बल्लेबाज गेंदबाज ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप A — अंक तालिका 1 ऑस्ट्रेलिया W 6 +4.391 2 भारत W 4 +2.511 3 दक्षिण अफ्रीका W 4 -0.546 4 बांग्लादेश W 4 -0.641 5 पाकिस्तान W 0 -1.857 बाहर 6 नीदरलैंड W 0 -3.384 बाहर ग्रुप A — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 ऑस्ट्रेलिया W 3 3 0 0 6 +4.391 2 भारत W 3 2 1 0 4 +2.511 3 दक्षिण अफ्रीका W 3 2 1 0 4 -0.546 4 बांग्लादेश W 3 2 1 0 4 -0.641 5 पाकिस्तान W (बाहर) 3 0 3 0 0 -1.857 6 नीदरलैंड W (बाहर) 3 0 3 0 0 -3.384 ग्रुप B — अंक तालिका 1 इंग्लैंड W 6 +2.490 2 वेस्टइंडीज W 6 +0.644 3 न्यूजीलैंड W 2 -0.063 4 स्कॉटलैंड W 2 -0.083 5 श्रीलंका W 2 -1.913 6 आयरलैंड W 0 -1.054 बाहर ग्रुप B — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 इंग्लैंड W 3 3 0 0 6 +2.490 2 वेस्टइंडीज W 3 3 0 0 6 +0.644 3 न्यूजीलैंड W 3 1 2 0 2 -0.063 4 स्कॉटलैंड W 3 1 2 0 2 -0.083 5 श्रीलंका W 3 1 2 0 2 -1.913 6 आयरलैंड W (बाहर) 3 0 3 0 0 -1.054 शीर्ष 5 बल्लेबाज — रनों के आधार पर 1 स्मृति मंधाना भारत W · 3 मैच 159 रन 53.00 AVG 74 HS 2 बेबेट डी लीडे नीदरलैंड W · 3 मैच 134 रन 67.00 AVG 56* HS 3 शेमाइन कैम्पबेल वेस्टइंडीज W · 3 मैच 130 रन 65.00 AVG 90* HS 4 डैनी वायट-होज इंग्लैंड W · 3 मैच 128 रन 64.00 AVG 105* HS 5 निलक्षिका सिल्वा श्रीलंका W · 3 मैच 123 रन 61.50 AVG 54* HS बल्लेबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच पारी रन औसत नॉट आउट HS 1 स्मृति मंधाना 3 3 159 53.00 0 74 2 बेबेट डी लीडे 3 3 134 67.00 1 56* 3 शेमाइन कैम्पबेल 3 3 130 65.00 1 90* 4 डैनी वायट-होज 3 3 128 64.00 1 105* 5 निलक्षिका सिल्वा 3 3 123 61.50 1 54* शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेटों के आधार पर 1 श्री चरणी भारत W · 3 मैच 10 विकेट 5.33 इको 64 रन 2 अलिया एलिन वेस्टइंडीज W · 3 मैच 8 विकेट 6.63 इको 53 रन 3 हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज W · 3 मैच 7 विकेट 5.42 इको 65 रन 4 सोफी एक्लस्टन इंग्लैंड W · 3 मैच 7 विकेट 6.00 इको 72 रन 5 फातिमा सना पाकिस्तान W · 3 मैच 7 विकेट 6.18 इको 67 रन गेंदबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच ओवर विकेट रन SR इको 1 श्री चरानी 3 12 10 64 7.20 5.33 2 अलिया एलिन 3 8 8 53 6.00 6.63 3 हेली मैथ्यूज 3 12 7 65 10.29 5.42 4 सोफी एक्लस्टन 3 12 7 72 10.29 6.00 5 फातिमा सना 3 10.5 7 67 9.29 6.18 Jansatta InfoGenIE

भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया 3 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने भी 3-3 मैच खेले हैं और 2-2 जीत दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ें।