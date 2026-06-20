Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां लीग मैच न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट और आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 4 विकेट से जीत मिली। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड को 2 अंक मिला और ग्रुप बी की अंकतालिका में ये टीम चौथे नंबर पर आ गई। ग्रुप बी में फिलहाल इंग्लैंड पहले और वेस्टइंडीज की टीम दूसरे नंबर पर है। वहीं ग्रुप ए की बात करें तो भारत अभी 4 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे स्थान पर है।
न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद अगर इस टूर्नामेंट के टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो पहले नंबर पर भारत की बैटर स्मृति मंधाना पहले नंबर पर बनी हुई हैं जबकि शेमेन कैंपबेल दूसरे स्थान पर हैं। नैट साइवर ब्रंट अब पांचवें स्थान पर आ चुकी हैं। वहीं टॉप-5 बॉलर्स की बात करें तो भारत की स्पिनर श्रीचरणी 2 मैचों में 7 विकेट लेकर पहले स्थान पर हैं जबकि भारत के लिए 2 मैचों में 6 विकेट लेने वाली दिप्ती शर्मा तीसरे स्थान पर हैं।
न्यूजीलैंड-आयरलैंड मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|4
|3.975
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|2
|0
|4
|3.875
|साउथ अफ्रीका
|2
|1
|1
|2
|-1.097
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-1.79
|पाकिस्तान
|2
|0
|2
|0
|-2.263
|नीदरलैंड
|2
|0
|2
|0
|-2.611
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|2
|2
|0
|4
|2.763
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|4
|0.233
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|2
|0.825
|न्यूजीलैंड
|3
|1
|2
|2
|-0.063
|श्रीलंका
|2
|1
|1
|2
|-2.04
|आयरलैंड
|3
|0
|3
|0
|-1.054
न्यूजीलैंड-आयरलैंड मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|स्मृति मंधाना
|2
|2
|142
|71
|156.04
|20
|3
|शेमेन कैंपबेल
|2
|2
|126
|126
|143.18
|11
|3
|डैनी वायट-हॉज
|2
|2
|121
|121
|155.13
|16
|1
|ओर्ला प्रेंडरगास्ट
|3
|3
|118
|39.33
|125.53
|13
|2
|नैट साइवर-ब्रंट
|2
|2
|94
|94
|159.32
|10
|1
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|श्रीचरणी
|2
|8
|48
|7
|5.71
|40
|1
|0
|आलिया एलीन
|2
|6
|36
|7
|5.43
|38
|1
|0
|दिप्ती शर्मा
|2
|7
|42
|6
|6
|36
|0
|1
|सोफी एक्लेस्टोन
|2
|8
|48
|5
|9.8
|49
|0
|0
|कैथरीन फ्रेजर
|2
|8
|48
|5
|10.6
|53
|0
|0
रोहित हैं सचिन से आगे, धोनी नहीं कोहली नंबर 1; इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय कप्तान
भारत के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में धोनी से आगे कोहली हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित और सचिन इस स्थान पर हैं। गिल 11वें नंबर पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)