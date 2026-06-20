Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां लीग मैच न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट और आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 4 विकेट से जीत मिली। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड को 2 अंक मिला और ग्रुप बी की अंकतालिका में ये टीम चौथे नंबर पर आ गई। ग्रुप बी में फिलहाल इंग्लैंड पहले और वेस्टइंडीज की टीम दूसरे नंबर पर है। वहीं ग्रुप ए की बात करें तो भारत अभी 4 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे स्थान पर है।

न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद अगर इस टूर्नामेंट के टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो पहले नंबर पर भारत की बैटर स्मृति मंधाना पहले नंबर पर बनी हुई हैं जबकि शेमेन कैंपबेल दूसरे स्थान पर हैं। नैट साइवर ब्रंट अब पांचवें स्थान पर आ चुकी हैं। वहीं टॉप-5 बॉलर्स की बात करें तो भारत की स्पिनर श्रीचरणी 2 मैचों में 7 विकेट लेकर पहले स्थान पर हैं जबकि भारत के लिए 2 मैचों में 6 विकेट लेने वाली दिप्ती शर्मा तीसरे स्थान पर हैं।

न्यूजीलैंड-आयरलैंड मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत22043.975
ऑस्ट्रेलिया22043.875
साउथ अफ्रीका2112-1.097
बांग्लादेश2112-1.79
पाकिस्तान2020-2.263
नीदरलैंड2020-2.611

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड22042.763
वेस्टइंडीज22040.233
स्कॉटलैंड21120.825
न्यूजीलैंड3122-0.063
श्रीलंका2112-2.04
आयरलैंड3030-1.054

न्यूजीलैंड-आयरलैंड मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
स्मृति मंधाना2214271156.04203
शेमेन कैंपबेल22126126143.18113
डैनी वायट-हॉज22121121155.13161
ओर्ला प्रेंडरगास्ट3311839.33125.53132
नैट साइवर-ब्रंट229494159.32101
प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
श्रीचरणी284875.714010
आलिया एलीन263675.433810
दिप्ती शर्मा2742663601
सोफी एक्लेस्टोन284859.84900
कैथरीन फ्रेजर2848510.65300

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