Women’s T20 World Cup 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी लीग मैच में रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ भारतीय टीम का सफर समाप्त हो गया। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा।

साउथ अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। साउथ अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो खिताब नहीं जीती है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड की डैनी वायट हॉज शीर्ष पर हैं। डार्सी कार्टर दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट श्री चरणी के नाम है। पाकिस्तान की फातिमा सना दूसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू तीसरे नंबर पर हैं।

महिला T20 विश्व कप 2026 · लीग चरण समाप्त भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद — फाइनल अंक तालिका, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ग्रुप के सभी 5 मैच पूरे · सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें तय ऑस्ट्रेलिया ग्रुप A में अपराजित (5/5) 282 सर्वाधिक रन (वायट-होज) 14 सर्वाधिक विकेट (चरणी) भारत ग्रुप A में तीसरे स्थान पर क्वालिफाई अंक तालिका बल्लेबाज गेंदबाज ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप A — फाइनल अंक तालिका 1 ऑस्ट्रेलिया W 10 +3.882 सेमीफाइनल 2 दक्षिण अफ्रीका W 8 +0.633 सेमीफाइनल 3 भारत W 6 +1.718 4 बांग्लादेश W 4 -0.710 5 पाकिस्तान W 2 -1.872 बाहर 6 नीदरलैंड W 0 -3.276 बाहर ग्रुप A — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 ऑस्ट्रेलिया W (Q) 5 5 0 0 10 +3.882 2 दक्षिण अफ्रीका W (Q) 5 4 1 0 8 +0.633 3 भारत W (बाहर) 5 3 2 0 6 +1.718 4 बांग्लादेश W (बाहर) 5 2 3 0 4 -0.710 5 पाकिस्तान W (बाहर) 5 1 4 0 2 -1.872 6 नीदरलैंड W (बाहर) 5 0 5 0 0 -3.276 ग्रुप B — फाइनल अंक तालिका 1 इंग्लैंड W 10 +2.134 सेमीफाइनल 2 वेस्टइंडीज W 6 -0.147 सेमीफाइनल 3 श्रीलंका W 6 -0.725 4 न्यूजीलैंड W 4 -0.118 5 स्कॉटलैंड W 2 -0.232 बाहर 6 आयरलैंड W 2 -0.875 बाहर ग्रुप B — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 इंग्लैंड W (Q) 5 5 0 0 10 +2.134 2 वेस्टइंडीज W (Q) 5 3 2 0 6 -0.147 3 श्रीलंका W (बाहर) 5 3 2 0 6 -0.725 4 न्यूजीलैंड W (बाहर) 5 2 3 0 4 -0.118 5 स्कॉटलैंड W (बाहर) 5 1 4 0 2 -0.232 6 आयरलैंड W (बाहर) 5 1 4 0 2 -0.875 शीर्ष 5 बल्लेबाज — रनों के आधार पर 1 डैनी वायट-होज इंग्लैंड W · 5 मैच 282 रन 94.00 AVG 105* HS 2 डार्सी कार्टर स्कॉटलैंड W · 5 मैच 208 रन 52.00 AVG 72* HS 3 स्मृति मंधाना भारत W · 5 मैच 205 रन 41.00 AVG 74 HS 4 एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया W · 5 मैच 183 रन 45.75 AVG 71 HS 5 ओरला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड W · 5 मैच 181 रन 36.20 AVG 63 HS बल्लेबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच पारी रन औसत नॉट आउट HS 1 डैनी वायट-होज 5 5 282 94.00 2 105* 2 डार्सी कार्टर 5 5 208 52.00 1 72* 3 स्मृति मंधाना 5 5 205 41.00 0 74 4 एलिस पेरी 5 5 183 45.75 1 71 5 ओरला प्रेंडरगास्ट 5 5 181 36.20 0 63 शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेटों के आधार पर 1 श्री चरणी भारत W · 5 मैच 14 विकेट 5.85 इको 117 रन 2 फातिमा सना पाकिस्तान W · 5 मैच 11 विकेट 6.95 इको 124 रन 3 हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज W · 5 मैच 9 विकेट 6.10 इको 122 रन 4 सोफी एक्लस्टन इंग्लैंड W · 5 मैच 8 विकेट 5.90 इको 118 रन 5 सोफी मोलिनेक्स न्यूजीलैंड W · 5 मैच 8 विकेट 6.25 इको 100 रन गेंदबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच ओवर विकेट रन SR इको 1 श्री चरणी 5 20 14 117 8.57 5.85 2 फातिमा सना 5 17.5 11 124 9.73 6.95 3 हेली मैथ्यूज 5 20 9 122 13.33 6.10 4 सोफी एक्लस्टन 5 20 8 118 15.00 5.90 5 सोफी मोलिनेक्स 5 16 8 100 12.00 6.25 Jansatta InfoGenIE

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास

महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ओपनर बेथ मूनी को आउट करके दीप्ति शर्मा महिला अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। दीप्ति के 356 विकेट हो गए। झूलन के 355 विकेट हैं। पूरी खबर पढ़ें।