Women’s T20 World Cup 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी लीग मैच में रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ भारतीय टीम का सफर समाप्त हो गया। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा।
साउथ अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। साउथ अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो खिताब नहीं जीती है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड की डैनी वायट हॉज शीर्ष पर हैं। डार्सी कार्टर दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट श्री चरणी के नाम है। पाकिस्तान की फातिमा सना दूसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू तीसरे नंबर पर हैं।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|ऑस्ट्रेलिया W (Q)
|5
|5
|0
|0
|10
|+3.882
|2
|दक्षिण अफ्रीका W (Q)
|5
|4
|1
|0
|8
|+0.633
|3
|भारत W (बाहर)
|5
|3
|2
|0
|6
|+1.718
|4
|बांग्लादेश W (बाहर)
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.710
|5
|पाकिस्तान W (बाहर)
|5
|1
|4
|0
|2
|-1.872
|6
|नीदरलैंड W (बाहर)
|5
|0
|5
|0
|0
|-3.276
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|इंग्लैंड W (Q)
|5
|5
|0
|0
|10
|+2.134
|2
|वेस्टइंडीज W (Q)
|5
|3
|2
|0
|6
|-0.147
|3
|श्रीलंका W (बाहर)
|5
|3
|2
|0
|6
|-0.725
|4
|न्यूजीलैंड W (बाहर)
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.118
|5
|स्कॉटलैंड W (बाहर)
|5
|1
|4
|0
|2
|-0.232
|6
|आयरलैंड W (बाहर)
|5
|1
|4
|0
|2
|-0.875
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|नॉट आउट
|HS
|1
|डैनी वायट-होज
|5
|5
|282
|94.00
|2
|105*
|2
|डार्सी कार्टर
|5
|5
|208
|52.00
|1
|72*
|3
|स्मृति मंधाना
|5
|5
|205
|41.00
|0
|74
|4
|एलिस पेरी
|5
|5
|183
|45.75
|1
|71
|5
|ओरला प्रेंडरगास्ट
|5
|5
|181
|36.20
|0
|63
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|विकेट
|रन
|SR
|इको
|1
|श्री चरणी
|5
|20
|14
|117
|8.57
|5.85
|2
|फातिमा सना
|5
|17.5
|11
|124
|9.73
|6.95
|3
|हेली मैथ्यूज
|5
|20
|9
|122
|13.33
|6.10
|4
|सोफी एक्लस्टन
|5
|20
|8
|118
|15.00
|5.90
|5
|सोफी मोलिनेक्स
|5
|16
|8
|100
|12.00
|6.25
दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास
महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ओपनर बेथ मूनी को आउट करके दीप्ति शर्मा महिला अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। दीप्ति के 356 विकेट हो गए। झूलन के 355 विकेट हैं। पूरी खबर पढ़ें।