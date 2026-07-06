ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (5 जुलाई) को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉज ने बनाए। उन्होंने 302 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी दूसरे नंबर पर रहीं। उन्होंने 238 रन बनाए। इंग्लैंड की नट साइवर ब्रंट तीसरे नंबर पर रहीं। टॉप-10 बल्लेबाजों में दो भारतीय स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा भी हैं। स्मृति ने 205 और शैफाली ने 179 रन बनाए।

टॉप-10 गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय स्पिनर श्री चरणी शीर्ष पर रहीं। उन्होंने 15 विकेट लिए। इंग्लैंड की सोफी मोलिन्यू दूसरे, पाकिस्तान की फातिमा सना तीसरे नंबर रही। दोनों ने 1-1 विकेट लिए। इंग्लैंड सोफी एक्लेस्टोन चौथे और हेली मैथ्यूज चौथे नंबर पर रहीं। दोनों ने 10-10 विकेट लिए। इंग्लैंड की शार्लेट डीन ने भी 10 विकेट झटके।

महिला T20 विश्व कप 2026 — शीर्ष बल्लेबाज व गेंदबाज
टूर्नामेंट के शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्ता — बल्ले व गेंद दोनों से
सर्वाधिक रन
302
शीर्ष बल्लेबाज
Wyatt-Hodge
सर्वाधिक विकेट
14
शीर्ष गेंदबाज
Charani
शीर्ष 10 बल्लेबाज — रन सूची
1
डैनी व्याट-हॉज
ENG · 7 मैच
302
रन
60.40
औसत
149.50
SR
2
बेथ मूनी
AUS · 7 मैच
238
रन
47.60
औसत
142.51
SR
3
नट साइवर-ब्रंट
ENG · 4 मैच
227
रन
113.50
औसत
142.77
SR
4
ताज़्मिन ब्रिट्स
SA · 4 मैच
225
रन
75.00
औसत
129.31
SR
5
डार्सी कार्टर
ENG · 5 मैच
208
रन
52.00
औसत
111.83
SR
6
स्मृति मंधाना
IND · 5 मैच
205
रन
41.00
औसत
140.41
SR
7
एलिस पेरी
AUS · 7 मैच
198
रन
49.50
औसत
132.89
SR
8
ऑर्ला प्रेंडरगास्ट
IRE · 5 मैच
181
रन
36.20
औसत
125.69
SR
9
शैफाली वर्मा
IND · 5 मैच
179
रन
35.80
औसत
151.69
SR
10
शमेन कैम्पबेल
WI · 6 मैच
176
रन
35.20
औसत
119.73
SR
शीर्ष 10 गेंदबाज — विकेट सूची
1
श्री चारणी
AFG · 5 मैच
14
विकेट
8.36
औसत
117
रन
2
सोफी मोलिन्यू
ENG · 7 मैच
11
विकेट
14.73
औसत
162
रन
2
फातिमा साना
PAK · 5 मैच
11
विकेट
11.27
औसत
124
रन
4
सोफी एक्लेस्टोन
ENG · 7 मैच
10
विकेट
16.30
औसत
163
रन
4
हेली मैथ्यूज़
WI · 6 मैच
10
विकेट
14.50
औसत
145
रन
4
शार्लट डीन
ENG · 7 मैच
10
विकेट
18.80
औसत
188
रन
7
मरिजान काप
SA · 6 मैच
8
विकेट
14.38
औसत
115
रन
7
अलियाह अलेन
WI · 6 मैच
8
विकेट
15.63
औसत
125
रन
7
शबनीम इस्माइल
SA · 6 मैच
8
विकेट
19.13
औसत
153
रन
7
कैथरीन ब्राइस
SCO · 5 मैच
8
विकेट
16.50
औसत
132
रन
स्रोत: ICC / ESPNcricinfo — महिला T20 विश्व कप 2026
Jansatta InfoGenIE

ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार बगैर हारे बना चैंपियन

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