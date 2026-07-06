ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (5 जुलाई) को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉज ने बनाए। उन्होंने 302 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी दूसरे नंबर पर रहीं। उन्होंने 238 रन बनाए। इंग्लैंड की नट साइवर ब्रंट तीसरे नंबर पर रहीं। टॉप-10 बल्लेबाजों में दो भारतीय स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा भी हैं। स्मृति ने 205 और शैफाली ने 179 रन बनाए।

टॉप-10 गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय स्पिनर श्री चरणी शीर्ष पर रहीं। उन्होंने 15 विकेट लिए। इंग्लैंड की सोफी मोलिन्यू दूसरे, पाकिस्तान की फातिमा सना तीसरे नंबर रही। दोनों ने 1-1 विकेट लिए। इंग्लैंड सोफी एक्लेस्टोन चौथे और हेली मैथ्यूज चौथे नंबर पर रहीं। दोनों ने 10-10 विकेट लिए। इंग्लैंड की शार्लेट डीन ने भी 10 विकेट झटके।

महिला T20 विश्व कप 2026 — शीर्ष बल्लेबाज व गेंदबाज टूर्नामेंट के शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्ता — बल्ले व गेंद दोनों से सर्वाधिक रन 302 शीर्ष बल्लेबाज Wyatt-Hodge सर्वाधिक विकेट 14 शीर्ष गेंदबाज Charani शीर्ष बल्लेबाज शीर्ष गेंदबाज शीर्ष 10 बल्लेबाज — रन सूची 1 डैनी व्याट-हॉज 302 रन 60.40 औसत 149.50 SR 2 बेथ मूनी 238 रन 47.60 औसत 142.51 SR 3 नट साइवर-ब्रंट 227 रन 113.50 औसत 142.77 SR 4 ताज़्मिन ब्रिट्स 225 रन 75.00 औसत 129.31 SR 5 डार्सी कार्टर 208 रन 52.00 औसत 111.83 SR 6 स्मृति मंधाना 205 रन 41.00 औसत 140.41 SR 7 एलिस पेरी 198 रन 49.50 औसत 132.89 SR 8 ऑर्ला प्रेंडरगास्ट 181 रन 36.20 औसत 125.69 SR 9 शैफाली वर्मा 179 रन 35.80 औसत 151.69 SR 10 शमेन कैम्पबेल 176 रन 35.20 औसत 119.73 SR शीर्ष 10 गेंदबाज — विकेट सूची 1 श्री चारणी 14 विकेट 8.36 औसत 117 रन 2 सोफी मोलिन्यू 11 विकेट 14.73 औसत 162 रन 2 फातिमा साना 11 विकेट 11.27 औसत 124 रन 4 सोफी एक्लेस्टोन 10 विकेट 16.30 औसत 163 रन 4 हेली मैथ्यूज़ 10 विकेट 14.50 औसत 145 रन 4 शार्लट डीन 10 विकेट 18.80 औसत 188 रन 7 मरिजान काप 8 विकेट 14.38 औसत 115 रन 7 अलियाह अलेन 8 विकेट 15.63 औसत 125 रन 7 शबनीम इस्माइल 8 विकेट 19.13 औसत 153 रन 7 कैथरीन ब्राइस 8 विकेट 16.50 औसत 132 रन स्रोत: ICC / ESPNcricinfo — महिला T20 विश्व कप 2026 Jansatta InfoGenIE

ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार बगैर हारे बना चैंपियन

महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड की टीम घरेलू सरजमीं पर पहली बार हारी और उसका दूसरी बार खिताब जीतने का सिलसिला थम गया। 53 साल में पहली बार इंग्लैंड अपने सरजमीं पर विश्व कप नहीं जीत पाया। पूरी खबर पढ़ें।