महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी लीग मैच 28 जून (रविवार) को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए यह मैच जीतना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से पहले भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी जेमीमा रोड्रिग्स का मानना है भारत को जीतने के लिए ऑस्ट्रलिया पर हावी होना होगा। इस मजबूत टीम के खिलाफ रक्षात्मक रूख अपनाकर जीत हासिल नहीं किया जा सकता।

ऑस्ट्रेलिया पर होना होगा हावी

जेमीमा रोड्रिग्स ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा आक्रमकता से खेलता है। उनकी यह खासियत है कि वह सामने वाली टीम को स्थिर होने का मौका नहीं देते और दबाव बनाते हैं। ऑस्ट्रलिया के खिलाफ अगर जीत पक्की करनी है तो हमें रक्षात्मक होकर नहीं बल्कि उनपर हावी होना होगा। हम जानते हैं हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं हैं और हमें उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर आगे बढ़ते रहना होगा और इस तरह की मानसिकता ही जीत हासिल करने के लिए सही साबित होगी।

ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

टी20 फॉर्मेट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभी तक ऑस्ट्रलिया के खिलाफ 38 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत ने सिर्फ 10 मैच में ही जीत हासिल किया है। वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाने वाली जेमीमा रोड्रिग्स ने शैफाली वर्मा और रेणुका सिंह के शानदार प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कहा कि शैफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी मैच खेल चुकी है और रेणुका ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। हम बहुत बार ऑस्ट्रेलिया का सामना कर चुके है और हमारे टीम की खिलाड़ियों के पास उनके खिलाफ खेलने का अच्छा अनुभव रहा हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे लीग मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते को आसान तो कर चुका है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया आठ अंकों के साथ शीर्ष पर है तो वही भारत छह अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत को अगर ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल की होड़ में बनी हुई है।

वैभव को प्लेइंग 11 में नहीं दूंगा जगह, संजू के खराब प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय खिलाडी ने उन्हें किया सपोर्ट

संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में निराश किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनका समर्थन किया और कहा कि मैं संजू और इशान को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करूंगा और वैभव को फिलहाल अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)