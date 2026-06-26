IND W vs BAN W: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने चौथे लीग मैच में बांग्लादेश को शैफाली वर्मा (53 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद भारत के अब 4 मैचों में कुल 6 अंक हो गए हैं और अंकतालिका में ये टीम ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस जीत के बावजूद भारत पर अब भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है आइए इसके बारे में जानते हैं।

भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

भारत को अपना अपना आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और भारत ने अगर इस मैच में जीत दर्ज कर लिया तो उसके 8 अंक हो जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी अभी 8 अंक ही हैं। अब बात साउथ अफ्रीका की करें तो इस टीम को अभी एक लीग मैच और खेलने हैं और इस टीम के अभी 6 अंक हैं। अब अगर साउथ अफ्रीका अपना अगला मैच जीत जाती है तो उसके भी 8 अंक हो जाएंगे इस स्थिति में जिस टीम का रेन रेट बेहतर होगा वो दो टीम सेमीफाइनल में ग्रुप ए से पहुंच जाएगी।

एक और स्थिति यहां पर और है कि भारत को अगर अगले लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिलती है तो भारत के सिर्फ 6 अंक ही रह जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के 10 अंक हो जाएंगे और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अगर अपना अगला मैच जीत जाती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यानी अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार मिलती है तो टीम इंडिया चाहेगी कि साउथ अफ्रीका अपना अगला मैच हार जाए और उस कंडीशन में साउथ अफ्रीका के 6 अंक ही रह जाएंगे और भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।

यानी भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना ही होगा, लेकिन ये आसान तो कतई नहीं होने वाला है। वहीं साउथ अफ्रीका को अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। साउथ अफ्रीका मजबूत टीम है और इस बात की संभावना है कि वो अपना अगला मैच जीत सकती है। यानी भारत के लिए खतरा अभी कम नहीं हुआ है। अब भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका के अगले मैच के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारत की संभावनाएं लगभग क्षीण हो जाएगी।

अभिषेक 5वें स्थान पर, इशान नंबर 1; 2026 में T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

वैभव साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में तो नहीं हैं, लेकिन वह कोहली, गिल, सूर्या जैसे दिग्गजों से आगे हैं। इस साल अब तक टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर इशान किशन हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)