महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड की टीम रविवार (5 जुलाई) को पहली बार घरेलू सरजमीं पर हारी और दूसरी बार खिताब जीतने का उसका सपना टूट गया। वह घरेलू सरजमीं पर महिला टी20 विश्व कप में 12 मैच में 11 जीत दर्ज की है। वह पहली बार अपनी मेजाबनी में विश्व कप हारी। ऑस्ट्रेलिया ने उसका विजय रथ रोककर 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। वह तीसरी बार टूर्नामेंट में एक भी मैच हारे बगैर चैंपियन बनी।

ऑस्ट्रेलिया की जीत में बेथ मूनी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लगातार तीसरी बार फाइनल में अर्धशतक लगाया। बेथ मूनी महिला टी20 वर्ल्ड कप में दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बनीं। इससे पहले वह 2020 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थीं। पुरुषों में यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है।

मूनी ने रचा इतिहास

मूनी टी20 वर्ल्ड कर फाइनल (2023 और 2026) में दो बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। मार्लन सैमुअल्स पुरुषों (2012 और 2016) में दो बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। मूनी महिला टी20 विश्व कप के एक संस्करण में फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनीं। 2024 में अमेलिया केर भी फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थीं।

महिला T20 विश्व कप 2026 — रिकॉर्ड्स व आँकड़े
बेथ मूनी · इंग्लैंड का घरेलू रिकॉर्ड · अजेय अभियान · पुरस्कार
विजेता
ऑस्ट्रेलिया
उपविजेता
इंग्लैंड
POTM (फाइनल)
मूनी
POTT
मूनी
महिला T20 WC में अजेय अभियान वाली टीमें
1
इंग्लैंड महिला
पहली अजेय चैम्पियन
2009 विजेता
2
ऑस्ट्रेलिया महिला
लगातार दो बार अजेय
2010 विजेता
3
ऑस्ट्रेलिया महिला
दक्षिण अफ्रीका में अजेय
2023 विजेता
4
ऑस्ट्रेलिया महिला
इंग्लैंड में अजेय — 2026
2026 2026
इंग्लैंड का घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड — ICC इवेंट
1
महिला विश्व कप 1973
पहला महिला क्रिकेट विश्व कप
चैम्पियन
2
महिला विश्व कप 1993
इंग्लैंड में आयोजित
चैम्पियन
3
T20 विश्व कप 2009
पहला T20 WC — इंग्लैंड में
चैम्पियन
4
महिला विश्व कप 2017
लॉर्ड्स में फाइनल
चैम्पियन
5
T20 विश्व कप 2026
इंग्लैंड व वेल्स में आयोजित
उपविजेता
T20 WC 2026 में घर पर प्रदर्शन
12
मैच
11
जीत
1
हार
एकमात्र हार — 2026 फाइनल, ऑस्ट्रेलिया से
बेथ मूनी — T20 WC फाइनल में प्रदर्शन
वर्ष / विरोधी रन गेंद नतीजा
2016 — वेस्ट इंडीज DNB हार
2018 — इंग्लैंड 78* 54 जीत
2020 — भारत 74* 53 जीत
2023 — दक्षिण अफ्रीका 64 49 जीत
2026 — इंग्लैंड आज जीत
रिकॉर्ड
बेथ मूनी महिला T20 WC में दो बार POTT जीतने वाली पहली खिलाड़ी — 2020 और 2026। पुरुष वर्ग में यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम (2014 और 2016)।
फाइनल में POTM — महिला T20 विश्व कप
फाइनल में दो बार POTM जीतने वाले खिलाड़ी
महिला
बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) पहली
2023 (दक्षिण अफ्रीका) और 2026 (इंग्लैंड)
पुरुष
मार्लोन सैमुअल्स (वेस्ट इंडीज)
2012 (श्रीलंका) और 2016 (वेस्ट इंडीज)
उसी संस्करण में POTM (फाइनल) + POTT
2024
अमेलिया केर (न्यूज़ीलैंड)
UAE में आयोजित संस्करण
2026
बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) आज
इंग्लैंड में आयोजित संस्करण
दो बार POTT — महिला T20 WC
महिला
बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) रिकॉर्ड
2020 और 2026
पुरुष
विराट कोहली (भारत)
2014 और 2016
* 2026 डेटा टूर्नामेंट के दौरान का  ·  POTM = Player of the Match  ·  POTT = Player of the Tournament  ·  स्रोत: ICC
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