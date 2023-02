IND w vs IRE w: स्मृति मंधाना टी20 क्रिकेट में 5वीं बार 75 + का स्कोर करने के बाद आउट, हरमनप्रीत कौर ऐसा करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनीं

स्मृति मंधाना को आयरलैंड के फील्डर्स ने खूब जीवनदान दिया। इसका उन्होंने फायदा उठाया और 56 गेंद पर 87 रन की पारी खेली।

स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर। (सोर्स- ट्विटर/@ICC)

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 में आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 56 गेंद पर 87 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि, वह शतक लगाने से चूक गईं। वह जब आउट हुईं तब 18.4 ओवर का खेल हुआ था। अगर वह 20 ओवर खेलतीं तो वह शतक लगाने वालीं दूसरी महिला क्रिकेटर बनतीं। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़ा है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आयरलैंड के खिलाफ मैच हरमनप्रीत कौर का 150वां टी20 इंटरनेशनल था। इतना मैच किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं खेला है। महिला ही नहीं पुरुष क्रिकेटर ने भी 150 टी20 नहीं खेला है। पुरुष खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 148 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। विराट कोहली ने 115 टी20 खेले हैं। हालांकि, हरमनप्रीत कौर अपने 150 टी20 के खास नहीं बना सकीं। वह 20 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हो गईं। स्मृति मंधाना के साथ उन्होंने 52 रन की साझेदारी की। साथ ही टी20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए। उनसे ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ही ज्यादा रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना का टी20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर स्मृति मंधाना की बात करें तो आयरलैंड के फील्डर्स ने बाएं हाथ के इस ओपनर को खूब जीवनदान दिया। इसका उन्होंने फायदा भी उठाया। वुमेंस प्रीमियर लीग(WPL) की सबसे महंगी खिलाड़ी मंधाना ने टी20 क्रिकेट में छठी बार 75 से ज्यादा का स्कोर बनाया। वह 5 बार 75 से ज्यादा रन बनाकर आउट हुई हैं, जबकि एक बार वह नॉट आउट रही हैं। मंधाना का टी20 क्रिकेट में यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। Also Read Women’s World Cup: चमत्कार के सहारे पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आयरलैंड की जीत की मांगेगा दुआ स्मृति मंधाना का टी20 करियर टीम इंडिया की अपकप्तान स्मृति मंधाना के टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 115 मैच की 111 पारियों में 28 के औसत और 122.97 के स्ट्राइक रेट से 2800 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 अर्धशतक जड़ा है। वह 377 चौके और 54 छक्के लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन है।

