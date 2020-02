India vs New Zealand Women’s T20 World Cup Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड वुमन्स वर्ल्ड कप लाइव मैच स्कोर

India vs New Zealand Women’s, IND W vs NZ W T20 Live Cricket Score Streaming Online, Women’s T20 World Cup 2020 Live Score Streaming: आईसीसी वुमन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना तीसरा मैच मेलबर्न के जंक्शन ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। भारत की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की।

IND vs NZ Women’s T20 World Cup: स्मृति मंधाना की वापसी, ये है दोनों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम अपने शुरुआती दोनों में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हरा चुकी है। उसने ऑस्ट्रेलिया को 17 और बांग्लादेश को 18 रन से हराया था। भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी।

दोनों टीमों के हेड-टू-हेड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 11 टी-20 खेले गए हैं। इसमें भारत सिर्फ 3 को ही जीतने में सफल रहा है।

आठ मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों चौथी बार एक-दूसरे के खिलाफ उतरी हैं। अब तक हुए तीन मैचों में भारत एक, जबकि न्यूजीलैंड दो बार जीतने में सफल रहा है।

मेलबर्न के मैदान की बात करें तो यहां अब तक 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। इनमें से 2 पहले बल्लेबाजी और दो में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है। इस मैदान पर पहली पारी में औसत स्कोर 145, जबकि दूसरी पारी में औसत स्कोर 140 रन रहा है।