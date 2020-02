India vs New Zealand Women’s T20 Playing 11, Women’s T20 World Cup 2020 Live Score Updates: यहां जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand Women’s T20 World Cup Playing 11: भारत बनाम न्यूजीलैंड वुमन्स वर्ल्ड कप मैच प्लेइंग इलेवन

IND W vs NZ W, India vs New Zealand Women’s T20 World Cup 2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Score: आईसीसी वुमन्स टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार यानी 27 फरवरी 2020 को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के जंक्शन ओवल मैदान पर खेला जाना है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ग्रुप ए में है। उसने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं।

भारतीय टीम 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। इस टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट के टॉप-2 गेंदबाजों में दोनों भारतीय हैं। वहीं, किशोर सनसनी शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्ज टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हैं।

पिच क्यूरेटर की मानें तो जंक्शन ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। मौसम की बात करें तो मैच के दौरान मेलबर्न का तापमान 13 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि, बारिश की कोई आशंका नहीं है। इस मैच में दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), शिखा पांडे, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष।

न्यूजीलैंड : सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, केटी पर्किंस, ली ताहूहू, राशेल प्राइस्ट (विकेटकीपर), मैडी ग्रीन, हेले जेनसेन, केटी मार्टिन, लेह कास्पेरेक, अमेलिया फेर, जेस केर।