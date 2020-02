Women’s T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं ने जीत से टूर्नामेंट की शुरुआत की तो वहीं इंग्लिश टीम को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में एक रोचक घटना घटी। जब मैच के आखिरी ओवर में इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट के पास दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज सने लूस को ‘मांकड़िंग’ आउट करने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे लूस को चेतावनी देकर वापस लौट गईं।

इस घटना ने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की याद दिला दी। उन्होंने पिछले साल आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के आक्रामक बल्लेबाज जोश बटलर को ‘मांकड़िंग’ आउट किया था। इसके बाद विवाद हो गया था। इससे कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने ‘मांकड़िंग’ को सही बताया, तो कुछ ने गलत।

दरअसल, आखिरी 4 गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 7 रन बनाने थे। गेंद कैथरीन ब्रंट के हाथों में थी। वे तीसरी गेंद को फेंकने से पहले रुक गईं। सने लूस नॉन-स्ट्राइकर एंड पर थीं। वे क्रीज से बाहर निकल चुकी थीं। ब्रंट के पास उन्हें ‘मांकड़िंग’ करने का मौका था, लेकिन उन्होंने लूस को आउट नहीं किया। इसके बाद अगली गेंद पर मिगनॉन डु प्रीज ने छक्का मारकर स्कोर बराबर कर दिया। अफ्रीकी टीम दो गेंद शेष रहते जीत गई।

With the game on the line, Katherine Brunt could have dismissed Sune Luus at the non-striker’s end, but opted not to. Moments later Mignon du Preez blasted a game-defining six.

