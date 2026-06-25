ICC Women’s T20 World Cup 2026 Points Table: भारत और बांग्लादेश के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 23वां मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर टीम इंडिया ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की। भारतीय टीम इस जीत के बाद ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। अब भारत का एकमात्र लीग मैच बाकी है और वह ऑस्ट्रेलिया से 28 जून को होगा।
वहीं शेफाली वर्मा ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाते हुए टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में पांचवें स्थान पर जगह बना ली है। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुईं स्मृति मंधाना लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में श्री चरणी 12 विकेट लेकर टॉप पर हैं। उनके अलावा टॉप में कोई भी भारतीय नहीं है।
IND W vs BAN W मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|8
|+4.724
|भारत
|4
|3
|1
|6
|+2.268
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|4
|-0.546
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.641
|पाकिस्तान (E)
|4
|0
|4
|0
|-2.831
|नीदरलैंड्स (E)
|3
|0
|3
|0
|-3.384
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड (Q)
|4
|4
|0
|8
|+2.342
|वेस्टइंडीज
|4
|3
|1
|6
|+0.008
|न्यूजीलैंड
|4
|2
|2
|4
|+0.122
|श्रीलंका
|4
|2
|2
|4
|-0.973
|स्कॉटलैंड (E)
|4
|1
|3
|2
|-0.236
|आयरलैंड (E)
|4
|0
|4
|0
|-1.277
IND W vs BAN W मैच के बाद टॉप 5 बैटर्स
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|डैनी वायट-हॉज
|4
|4
|193
|64.33
|147.33
|24
|1
|डार्सी कार्टर
|4
|4
|174
|58.00
|116.00
|21
|1
|स्मृति मंधाना
|4
|4
|167
|41.75
|153.21
|24
|3
|शेमेन कैंपबेल
|4
|4
|150
|50
|127.12
|13
|4
|शेफाली वर्मा
|4
|4
|145
|36.25
|157.60
|22
|3
IND W vs BAN W मैच के बाद टॉप 5 बॉलर्स
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|श्रीचरणी
|4
|16
|96
|12
|7.08
|85
|1
|0
|सोफी एक्लेस्टोन
|4
|16
|96
|8
|11.75
|94
|0
|0
|हेली मैथ्यूज
|4
|16
|96
|8
|12.13
|97
|0
|0
|आलिया एलीन
|4
|12
|72
|8
|10
|80
|1
|0
|फातिमा सना
|4
|14.5
|89
|8
|14
|112
|0
|0
बांग्लादेश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर, श्री चरणी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास
बांग्लादेश ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ पहले खेलते हुए 136 रन बनाए। इसके अलावा भारत ही नहीं टूर्नामेंट की लीडिंग विकेट टेकर श्री चरणी ने 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर