महिला टी20 एशिया कप में थाइलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अभियान का शानदार आगाज करने वाली भारतीय टीम के सामने अब अपनी बल्लेबाजी की कमजोरियों को दूर करने की चुनौती है। शेफाली वर्मा की 64 रन की तूफानी पारी के दम पर भारत ने पहले मैच में अच्छी शुरुआत की थी। उसने 10 ओवर में दो विकेट पर 101 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद टीम ने सिर्फ 29 रन के अंदर सात विकेट गंवा दिए।

अब गुरुवार यानी तीन सितंबर 2026 को हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भारत की नजर जीत के साथ बल्लेबाजी में अधिक निरंतरता हासिल करने पर होगी। हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मैच के बाद भारतीय टीम की भिड़ंत परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगी।

भारत ने कुल 7 बार जीता एशिया कप

वनडे प्रारूप में चार और टी20 प्रारूप में तीन एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की बल्लेबाज थाइलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाईं थीं। भारत ने इस मैच में अच्छी शुरुआत की थी और 10 ओवर के बाद उसका स्कोर दो विकेट पर 101 था।

थाइलैंड के खिलाफ 29 रन के भीतर गंवाए 7 विकेट

उस समय लग रहा था कि टीम 200 से अधिक रन बनाने में सफल रहेगी, लेकिन 29 रन के अंदर सात विकेट गंवाने से 159 रन ही बना पाई। इससे हालांकि मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ने थाइलैंड को 94 रन से आसानी से हरा दिया।

इस मैच में बड़ी जीत के बावजूद भारतीय टीम प्रबंधन सहज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बड़ी टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन महंगा पड़ सकता है। भारत को हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

भारतीय टीम हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। भारत के लिए पहले मैच में शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं दीप्ति शर्मा ने भी अपनी काबिलियत साबित करते हुए बिना कोई रन दिए तीन विकेट लिए थे।

प्रतिका रावल को अपने प्रदर्शन में करना होगा सुधार

अपने इस शानदार प्रदर्शन के कारण दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं, लेकिन स्मृति मंधाना और चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स की जगह टीम में शामिल की गईं प्रतिका रावल को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की जरूरत है।

कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपने फॉर्म और सबसे छोटे प्रारूप में अपने भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। एशिया कप के बाद भारतीय टीम जापान में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी। टी20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम को एशियाई खेलों से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

दूसरी ओर हॉन्गकॉन्ग को टूर्नामेंट के पहले मैच में थाइलैंड से छह रन से हार का सामना करना पड़ा। हॉन्गकॉन्ग ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 114 रन बनाए। इस मैच में उसकी तेज गेंदबाज मरीना लैम्प्लो ने 11 रन देकर चार विकेट लिए।

भारतीय बल्लेबाजों को उनसे सतर्क रहना होगा। हॉन्गकॉन्ग टीम में कैरी चान एक और अनुभवी ऑलराउंडर हैं। कैरी चान पहले मैच में 20 गेंदों में 28 रन की तेज पारी खेलकर अपने इरादे जाहिर कर चुकी हैं।

इस प्रकार हैं भारत और हॉन्गकॉन्ग की टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

हॉन्गकॉन्ग: मारिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेटकीपर), मरियम बीबी (कप्तान), मरीना लाम्प्लो, कैरी चैन, शांजीन शहजाद, जॉयलीन कौर, शिंग चैन डोरोथिया, एलिसन सिउ, शार्लोट चैन, रुचिता वेंकटेश, नताशा माइल्स, इकरा सहर, कौर महेकदीप, हैली वोंग।

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