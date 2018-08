हरमनप्रीत कौर ने मारा ऐसा छक्का कि मैच के दौरान चटक गया शीशा

भारतीय महिला बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर इंग्लैंड में जारी किया सुपर लीग (KSL) 2018 में लंकाशायर थंडर्स की ओर से खेल रही हैं। 14 अगस्त को लंकाशायर थंडर्स और यॉर्कशायर डायमंड्स के बीच खेले मैच में हरमनप्रीत ने 44 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 74 रन बना डाले। इस दौरान उनके एक छक्के से वैन का शीशा ही चटक गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

22 जुलाई से 27 अगस्त के बीच खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के 26वें मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लंकाशायर की शुरुआत ठीक-ठाक रही। सलामी बल्लेबाज निकोल बोल्टन ने 38 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 46 रन बनाए। जॉर्जिया बॉयसे (11) और एमी सैटरवेट (7) हालांकि कुछ खास नहीं कर सकीं, लेकिन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं हरमनप्रीत ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को मजबूती दिलाई। इंग्लैंड ने 7.2 ओवर तक महज 43 ही रन बनाए थे, लेकिन हरमनप्रीत की विस्फोटक पारी के दम लंकाशायर ने 9 विकेट के नुकसान पर 154 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर विपक्षी टीम के सामने रखा। यॉर्कशायर की ओर से कैथरीन ब्रंट को 3, जबकि बेथ लैंग्स्टन-कैटी लैविक को 2-2 सफलता हाथ लगी।

