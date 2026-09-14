Women’s Asia Cup 2026 Top 5 Batter and Bowler: भारत ने रविवार (13 सितंबर) को श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। बल्लेबाजी में शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का दबदबा देखने को मिला। दोनों ओपनर्स ने 200 से ज्यादा रन बनाए। फाइनल में भी दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़ा और शतकीय साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रखी।
महिला एशिया कप 2026 में गेंदबाजी की बात करें तो दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की जलवा रहा। दीप्ति ने सबसे ज्यादा 14 विकेट लिए। श्री चरणी ने 12 विकेट लिए। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने भी 12 विकेट लिए। इन तीनों के अलावा कोई गेंदबाज 9 से ज्यादा विकेट नहीं ले सका। नीचे महिला एशिया कप 2026 के बाद टॉप-5 बैटर और बॉलर की लिस्ट दी गई है।
महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 बैटर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौका
|6s
|शैफाली वर्मा
|5
|5
|236
|47.2
|171.01
|28
|11
|स्मृति मंधाना
|5
|5
|213
|42.6
|165.12
|25
|10
|नीलक्षिका सिल्वा
|5
|4
|108
|36
|128.57
|8
|1
|चमारी अटापट्टू
|5
|5
|99
|24.75
|126.92
|13
|4
|हर्षिता समरविक्रमा
|5
|4
|98
|32.67
|106.52
|8
|2
महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|दीप्ति शर्मा
|5
|15.2
|92
|14
|4.21
|59
|0
|0
|श्री चरणी
|5
|18.2
|110
|12
|5.58
|67
|1
|0
|चमारी अटापट्टू
|5
|18.3
|111
|12
|7.75
|93
|0
|1
|फातिमा सना
|4
|13.4
|82
|9
|9.33
|84
|1
|0
|मारुफा अख्तर
|4
|15
|90
|8
|9.5
|76
|0
|0
भारत ने मोहसिन नकवी से नहीं ली महिला एशिया कप की ट्रॉफी
एशिया कप 2026 का प्रेजेंटेशन सेरेमनी भारत को ट्रॉफी दिए बगैर ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम ने रविवार को महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। पूरी खबर पढ़ें।