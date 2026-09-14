Women’s Asia Cup 2026 Top 5 Batter and Bowler: भारत ने रविवार (13 सितंबर) को श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। बल्लेबाजी में शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का दबदबा देखने को मिला। दोनों ओपनर्स ने 200 से ज्यादा रन बनाए। फाइनल में भी दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़ा और शतकीय साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रखी।

महिला एशिया कप 2026 में गेंदबाजी की बात करें तो दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की जलवा रहा। दीप्ति ने सबसे ज्यादा 14 विकेट लिए। श्री चरणी ने 12 विकेट लिए। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने भी 12 विकेट लिए। इन तीनों के अलावा कोई गेंदबाज 9 से ज्यादा विकेट नहीं ले सका। नीचे महिला एशिया कप 2026 के बाद टॉप-5 बैटर और बॉलर की लिस्ट दी गई है।

महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 बैटर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौका6s
शैफाली वर्मा5523647.2171.012811
स्मृति मंधाना5521342.6165.122510
नीलक्षिका सिल्वा5410836128.5781
चमारी अटापट्टू559924.75126.92134
हर्षिता समरविक्रमा549832.67106.5282

महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
दीप्ति शर्मा515.292144.215900
श्री चरणी518.2110125.586710
चमारी अटापट्टू518.3111127.759301
फातिमा सना413.48299.338410
मारुफा अख्तर4159089.57600

भारत ने मोहसिन नकवी से नहीं ली महिला एशिया कप की ट्रॉफी

एशिया कप 2026 का प्रेजेंटेशन सेरेमनी भारत को ट्रॉफी दिए बगैर ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम ने रविवार को महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। पूरी खबर पढ़ें