महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने हांगकांग चीन को हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने यह मुकाबला 137 रनों से जीता। हांगकांग चीन की टीम 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.2 ओवर में 56 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ भारत अंकतालिका में नंबर 1 पर बरकरार है।

वहीं टॉप 5 बैटर्स में 124 रन की बेहतरीन पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना नंबर 1 पर हैं। उनकी साथी ओपनर शेफाली वर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा 6 और नंदनी शर्मा 5 विकेट लेकर मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू जिनके नाम 2 मैचों में 8 विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए इस मैच में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके, वहीं नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत और श्री चरणी को 2-2 विकेट मिले।

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 की अंकतालिका

ग्रुप ए

स्थान टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) नो रिजल्ट (NR) अंक (PTS) नेट रन रेट (NRR) 1 भारत (Q) 2 2 0 0 4 +5.775 2 पाकिस्तान 1 1 0 0 2 +1.750 3 थाइलैंड 3 1 2 0 2 -2.050 4 हांगकांग चीन 2 0 2 0 0 -3.575

ग्रुप बी

स्थान टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) नो रिजल्ट (NR) अंक (PTS) नेट रन रेट (NRR) 1 श्रीलंका 2 2 0 0 4 +4.129 2 बांग्लादेश 1 1 0 0 2 +3.550 3 इंडोनेशिया 2 0 2 0 0 -3.650 4 यूएई 1 0 1 0 0 -6.263

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 स्मृति मंधाना 2 2 143 71.50 193.24 18 7 शेफाली वर्मा 2 2 92 46.00 173.58 11 5 नन्नापत कोंचारोनकाई 3 3 68 22.67 73.12 7 0 नारुएमोल चाईवाई 2 2 60 30.00 93.75 6 2 चमारी अटापट्टू 2 2 57 57.00 150.00 8 2

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट चमारी अटापट्टू 2 6.3 39 8 1.88 15 0 1 सुलेपॉर्न लामोई 3 12.0 72 7 9.14 64 0 0 दीप्ति शर्मा 2 4.1 25 6 1.50 9 0 0 मरीना लैम्पलाफ 2 8.0 48 6 9.50 57 1 0 नंदनी शर्मा 2 7.0 42 5 4.80 24 0 0

14 चौके, 7 छक्के, 64 गेंद 124 रन: स्मृति मंधाना का एशिया कप में तूफान, 5 बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम

स्मृति मंधाना ने हांगकांग चीन के खिलाफ 64 गेंद पर तूफानी 124 रन बनाए और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा उन्होंने कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। देखें इस खबर में स्मृति के सभी रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





