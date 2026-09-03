महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने हांगकांग चीन को हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने यह मुकाबला 137 रनों से जीता। हांगकांग चीन की टीम 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.2 ओवर में 56 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ भारत अंकतालिका में नंबर 1 पर बरकरार है।

वहीं टॉप 5 बैटर्स में 124 रन की बेहतरीन पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना नंबर 1 पर हैं। उनकी साथी ओपनर शेफाली वर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा 6 और नंदनी शर्मा 5 विकेट लेकर मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू जिनके नाम 2 मैचों में 8 विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए इस मैच में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके, वहीं नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत और श्री चरणी को 2-2 विकेट मिले।

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 की अंकतालिका

ग्रुप ए

स्थानटीममैच (P)जीत (W)हार (L)नो रिजल्ट (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1भारत (Q)22004+5.775
2पाकिस्तान11002+1.750
3थाइलैंड 31202-2.050
4हांगकांग चीन20200-3.575

ग्रुप बी

स्थानटीममैच (P)जीत (W)हार (L)नो रिजल्ट (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1श्रीलंका22004+4.129
2बांग्लादेश 11002+3.550
3इंडोनेशिया 20200-3.650
4यूएई10100-6.263

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट46
स्मृति मंधाना2214371.50193.24187
शेफाली वर्मा229246.00173.58115
नन्नापत कोंचारोनकाई336822.6773.1270
नारुएमोल चाईवाई226030.0093.7562
चमारी अटापट्टू225757.00150.0082

भारत-हांगकांग चीन मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
चमारी अटापट्टू26.33981.881501
सुलेपॉर्न लामोई312.07279.146400
दीप्ति शर्मा24.12561.50900
मरीना लैम्पलाफ28.04869.505710
नंदनी शर्मा27.04254.802400

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स्मृति मंधाना ने हांगकांग चीन के खिलाफ 64 गेंद पर तूफानी 124 रन बनाए और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। मिताली राज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा उन्होंने कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। देखें इस खबर में स्मृति के सभी रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर