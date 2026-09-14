भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराते हुए 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस फाइनल मुकाबले के बाद टीम इंडिया की खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मेडल्स और ट्रॉफी नहीं ली। पुरुष एशिया कप 2025 की तरह भारतीय महिला टीम ने भी ट्रॉफी के बिना फोटोशूट करवाया। इस विवाद पर मुकाबले के बाद टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जवाब भी दिया।

भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने फाइनल में श्रीलंका को हराने के बाद मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया। मैच के बाद एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही फोटोशूट करवाया। बीसीसीआई डॉमेस्टिक ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी तस्वीरें शेयर की। वहीं मैच के बाद फिर से भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का मुद्दा गरमाने लगा, जिस पर बीसीसीआई सचिव ने खुलकर बात की।

क्या बोले सचिव देवजीत सैकिया?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव सैकिया ने टीम द्वारा नकवी से ट्रॉफी और मेडल नहीं लेने पर कहा,”एशिया कप में ट्रॉफी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है। हमारी पुरुष टीम ने भी डेढ़ साल पहले एशिया कप का खिताब जीता था। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद से सभी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उसके बाद हमारे ऊपर देश की जनता का भी दबाव था कि हम पड़ोसी देश के साथ कोई भी संबंध ना रखें और उनके साथ क्रिकेट भी ना खेलें, लेकिन हमारी सरकार की पॉलिसी के तहत हमको मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में सभी देशों के साथ खेलना पड़ेगा लेकिन इसी कारण हमने ट्रॉफी नहीं ली।”

Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, "Trophy is a controversial thing in the Asia Cup, Our men's team won the Asia Cup a year and a half ago. And our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L — IANS (@ians_india) September 13, 2026

कोच मजूमदार ने भी दिया जवाब

इस वाकये पर भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार ने भी कहा,”यह स्टैंड बीसीसीआई के द्वारा लिया गया है और हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और हम चैंपियन बन गए हैं। यही हमारे लिए काफी है। यह टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर हमारे लिए खत्म हो चुका है। हम चैंपियन बनकर खुश हैं और अब हमारी नजरें आगामी एशियन गेम्स पर होंगी।”

भारत ने मोहसिन नकवी से नहीं ली महिला एशिया कप की ट्रॉफी, प्रेजेंटेशन सेरेमनी का किया बहिष्कार

एशिया कप 2026 का प्रेजेंटेशन सेरेमनी भारत को ट्रॉफी दिए बगैर ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम ने रविवार को महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





