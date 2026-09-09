Women’s Asia Cup 2026 Points Table: महिला एशिया कप 2026 के सारे लीग मैच समाप्त हो चुके हैं और सेमीफाइनल में चार टीमें पहुंच चुकी है जिसमें भारतीय महिला टीम, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसे दो ग्रुप में बांटा गया था और दोनों ग्रुप में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमों ने अगले दौर में यानी सेमीफाइनल में जगह बनाई जबकि अन्य 4 टीमें अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं जिसमें थाईलैंड, हांगकांग, यूएई और इंडोनेशिया शामिल है।

इस सीजन में ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग की टीमें थी जिसमें से भारत ने 3 लीग मैचों में तीनों मैच जीतकर अपने ग्रुप में 6 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने 3 में से 2 मैच जीते और ये टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। तीसरे नंबर पर थाईलैंड की टीम रही जिसने 3 में से एक मैच जीता और उसके 2 अंक रहे जबकि हांगकांग ने अपने तीनों मैच गंवाए और इस टीम का अंकतालिका में खाता भी नहीं खुल पाया।

महिला एशिया कप 2026 में ग्रुप बी में 4 टीमों को रखा गया था जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया टीम शामिल थी। इस ग्रुप में श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर रही जिसने 3 में से तीनों मैच जीते और इस टीम के कुल 6 अंक रहे। वहीं बांग्लादेश की टीम ने 3 में से 2 मैच जीते और इस टीम ने 4 अंक प्राप्त किए जबकि यूएई ने 3 में से एक मैच जीता और इस टीम के 2 अंक रहे और ये टीम तीसरे स्थान पर रही जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली इंडोनेशिया की टीम को एक भी लीग मैच में जीत नहीं मिली।

महिला एशिया कप 2026 की फाइनल अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत 3 3 0 6 5.471 पाकिस्तान 3 2 1 4 0.927 थाईलैंड 3 1 2 2 -2.05 हांगकांग 3 0 3 0 -3.583

ग्रुप बी



टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट श्रीलंका 3 3 0 6 2.73 बांग्लादेश 3 2 1 4 1.688 यूएई 3 1 2 2 -1.158 इंडोनेशिया 3 0 3 0 -3.169

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