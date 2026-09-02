महिला एशिया कप 2026 के 5वें लीग मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का सामना थाइलैंड महिला क्रिकेट टीम के साथ हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ने थाइलैंड को 35 रन से हरा दिया और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। पाकिस्तान का ये पहला ही लीग मैच था और इस मैच में जीत दर्ज करके इस टीम के 2 अंक भी हासिल किए।

थाइलैंड की बात करें तो ये इस टीम का तीसरा लीग मैच था और जिसमें उसे हार मिली। थाइलैंड के अब 3 लीग मैचों में एक जीत के साथ 2 अंक हैं और वो ग्रुप ए की अंकतालिका में तीसरे नंबर पर आ गई। वहीं पाकिस्तान की टीम थाइलैंड को हराने के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई। हालांकि ग्रुप ए में भारत के भी 2 अंक हैं और पाकिस्तान के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन भारत रन रेट से मामले में काफी आगे हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद है।

ग्रुप ए में जहां भारत पहले स्थान पर है तो वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका की टीम 2 अंक के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि बांग्लादेश के भी 2 अंक ही हैं, लेकिन रन रेट से मामले में श्रीलंका बेहतर है जिसकी वजह से वो पहले स्थान पर है। ग्रुप बी की अंकतालिका में इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है जबकि यूएई की टीम चौथे नंबर पर है।

पाकिस्तान-थाइलैंड मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत 1 1 0 2 4.7 पाकिस्तान 1 1 0 2 1.75 थाइलैंड 3 1 2 2 -2.05 हांगकांग 1 0 1 0 -0.3

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट श्रीलंका 1 1 0 2 6.263 बांग्लादेश 1 1 0 2 3.55 इंडोनेशिया 1 0 1 0 -3.55 यूएई 1 0 1 0 -6.263

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