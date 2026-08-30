Women’s Asia Cup 2026 Points Table: महिला एशिया कप 2026 के पहले लीग मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड महिला क्रिकेट टीम को 94 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत ने इस जीत के साथ 2 अंक हासिल किए और ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया। वहीं थाईलैंड की ये दूसरे मैच में पहली हार रही और इस टीम के भी 2 अंक ही हैं, लेकिन भारत बेहतर रन रेट के आधार पर टॉप पर आ गया।

ग्रुप ए में अब भारत जहां पहले स्थान पर है तो वहीं थाईलैंड की टीम दूसरे स्थान पर है। हांगकांग की टीम ने अब तक एक ही मैच खेला है और उसे हार मिली थी। यानी इस टीम का अंकतालिका में अभी खाता नहीं खुला है और ये टीम तीसरे स्थान पर है। ग्रुप बी की बात करें तो इसमें श्रीलंका की टीम 2 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि यूएई की टीम दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी में शामिल बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने अब तक कोई भी मैच नहीं खेला है।

भारत-थाईलैंड मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 की अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत11023.929
थाईलैंड2112-1.71
हांगकांग1010-0.3
पाकिस्तान

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका11026.263
यूएई1010-6.263
बांग्लादेश
इंडोनेशिया

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