पाकिस्तान ने सोमवार सात सितंबर की देर रात विमेंस एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 72 रन से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के लिए नाशरा संधू ने 4 ओवरों में 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। वह पाकिस्तान के लिए किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ‘विकेटों का छक्का’ लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं।

इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। पाकिस्तानी महिला टीम दूसरे सेमीफाइनल में 11 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। महिला एशिया कप टी20 का पहला सेमीफाइनल 10 सितंबर को होना है, जिसमें भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है। पहले सेमीफाइनल की अभी दूसरी टीम तय नहीं हुई है।

आठ सितंबर 2026 की रात को बांग्लादेश और यूएई के बीच होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल की दूसरी टीम तय करेगा। इस मैच में यूएई के खिलाफ बांग्लादेश का पलड़ा भारी माना जा रहा है। यदि अनुमान सही रहा तो पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने हो सकती हैं।

विमेंस टी-20 एशिया कप की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आठ टीमों को दो अलग-अलग दो ग्रुपों (ए और बी) में बांटा गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में शीर्ष पर रहने वाली दो-दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, थाइलैंड और हॉन्गकॉन्ग की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया की टीमें हैं।

ग्रुप ए से थाइलैंड और हॉन्गकॉन्ग एलिमिनेट (सेमीफाइल की रेस से बाहर) हो चुके हैं। इस तरह भारत और पाकिस्तान की सेमीफाइल में जगह पक्की हुई। वहीं, ग्रुप बी में अभी सिर्फ इंडोनेशिया की टीम एलिमिनेट हुई है। श्रीलंकाई टीम क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश और यूएई में से कोई एक सेमीफाइनल में जगह बनाएगा।

विमेंस एशिया कप 2026 अंक तालिका (ग्रुप ए)

टीमें मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट भारत (क्वालिफाई) 3 3 0 0 0 6 5.471 पाकिस्तान (क्वालिफाई) 3 2 1 0 0 4 0.927 थाइलैंड (बाहर) 3 1 2 0 0 2 -2.05 हॉन्गकॉन्ग (बाहर) 3 0 3 0 0 0 -3.583

विमेंस एशिया कप 2026 अंक तालिका (ग्रुप बी)

टीमें मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट श्रीलंका (क्वालिफाई) 3 3 0 0 0 6 2.73 बांग्लादेश 2 1 1 0 0 2 1.677 यूनाइटेड अरब अमीरात 2 1 1 0 0 2 -0.854 इंडोनेशिया (बाहर) 3 0 3 0 0 0 -3.169

पाकिस्तान ने हॉन्गकॉन्ग को 72 रन से हराया, नाशरा संधु ने 6 विकेट लेकर मचाया कहर

पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच मैच की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार ने मुनीबा अली के साथ पहले विकेट के लिए 17 गेंदों में 23 रन की साझेदारी की। मुनीबा 6 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद जुल्फिकार ने गुल फिरोजा (3) के साथ 10 रन और आयशा जफर के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 80 के स्कोर तक पहुंचाया।

पाकिस्तान को जुल्फिकार के रूप में चौथा झटका लगा। वह 35 गेंद में 6 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवाए। आलम यह रहा कि महज 101 के स्कोर तक 6 विकेट गिर गए थे। यहां से कप्तान फातिमा सना ने पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान तुबा हसन (14) के साथ सातवें विकेट के लिए 26 रन जुटाए।

फातिमा 24 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुईं। विपक्षी खेमे से जॉयलीन कौर ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि इकरा सहर और कैरी चान ने 2-2 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हॉन्गकॉन्ग 19 ओवरों में सिर्फ 71 रन पर सिमट गई। टीम को 1.1 ओवरों में शुरुआती 2 झटके लग गए थे। उस समय तक टीम के खाते में सिर्फ 1 ही रन जुड़ सका था।

इसके बाद कैरी चान (30) ने यास्मीन दासवानी (13) के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 गेंदों में 31 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

हॉन्गकॉन्ग ने 55 के स्कोर तक अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रुचिता वेंकटेश (9) ने जॉयलीन कौर (10) के साथ अंतिम जोड़ी के रूप में 16 रन जुटाए, लेकिन टीम के लिए हार के अंतर को कम नहीं कर सकीं। पाकिस्तान के लिए नाशरा संधु ने 7 रन देकर 6 विकेट निकाले, जबकि फातिमा सना, सादिया इकबाल, उम्म-ए-हानी और आयशा जफर ने 1-1 विकेट हासिल किया।

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर आपत्तिजनक और लिंग आधारित टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशंसकों ने ऐसी टिप्पणियों की आलोचना की है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)