चीन में खेले जा रहे एएचएफ जूनियर महिला एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने कमाल किया और फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराते हुए लगातार तीसरी बार खिताब जीता। भारत ने इससे पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से मात देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। इस जीत के साथ भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है।

भारतीय महिला टीम के चैंपियन बनने के बाद हॉकी इंडिया ने भी अपना खजाना खोला और भारतीय टीम के लिए पुरस्कार की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने टीम की प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपये ईनामी राशि और प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ के सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपये ईनामी राशि की घोषणा की।

इस मुकाबले की बात करें तो पहले क्वार्टर के बाद स्कोर 0-0 ही था। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत को बढ़त दिलाई सनिका चंद्रकांत माने ने 17वें मिनट में। उनका यह गोल इस मैच का निर्णायक गोल साबित हुआ और भारत ने 1-0 से मुकाबला जीता। मैच के अंत तक इसके बाद कोई भी टीम एक गोल नहीं कर पाई। सेमीफाइनल में ड्रैग फ्लिकर सुप्रिया की हैट्रिक से भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया था। अब यह भारत का लगातार तीसरा जूनिया एशिया कप टाइटल है।

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Hockey India rewards the Indian Junior Women’s Team for their title-winning campaign at the AHF Junior Asia Cup 2026!



₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each of the support staff. 🥇🔥



The title win also confirms a spot… pic.twitter.com/CO5kP3pFJP — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026

पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को टीम ने मात दी थी। वहीं उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की थी। इससे पहले मेजबान चीन के खिलाफ टूर्नामेंट की पिछली भिड़ंत में भारतीय टीम ने गोलरहित ड्रॉ खेला था। जबकि जापान को 7-0, मलेशिया को 11-1 और दक्षिण कोरिया को 4-1 से पहले मैच में भी भारतीय टीम ने मात देते हुए विजयी शुरुआत की थी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए बदली क्रिकेट मैचों की टाइमिंग, जानें भारत में कितने बजे शुरू होंगे टीम इंडिया के मुकाबले

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी। इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरेगी। भारत के मैच के समय में भी बदलाव हो गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





