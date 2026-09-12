महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला जाएगा। महिला एशिया कप के इतिहास में ये 7वां मौका होगा जब खिताबी जीत के लिए भारत और श्रीलंका की टीम आमने-सामने होंगे। इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच 6 बार फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने इस बार बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

भारत-श्रीलंका 7वीं बार खेलेंगे फाइनल

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप में 7वीं बार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 6 फाइनल खेले जा चुके हैं जिसमें से भारत को 5 बार जीत मिली जबकि श्रीलंका ने एक बार भारत के खिलाफ जीत हासिल की थी। भारत और श्रीलंका के बीच 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2022 और 2024 फाइनल में भिड़ंत हुई थी जिसमें से भारत ने 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2022 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था। वहीं श्रीलंका की टीम ने साल 2024 के फाइनल में भारत को हराया था। अब दोनों देश 2026 में एक बार फिर से फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे।

इस बार महिला एशिया कप का 10वां सीजन खेला जा रहा है। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी और पिछले 9 सीजन में भारत 7 बार चैंपियन बन चुका है। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों एक-एक बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। भारत ने साल 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2012, 2016, 2022 में चैंपियन बनने की उपलब्धि अपने नाम की थी जबकि बांग्लादेश ने 2018 और श्रीलंका ने 2024 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। श्रीलंका फिलहाल डिफेंडिंग चैंपियन है और पिचले सीजन के फाइनल में इस टीम ने भारत को हराया था।

जो रूट बने नंबर 1, राहुल द्रविड़ तीसरे स्थान पर; टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दुनिया के टॉप-10 फील्डर

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जैसे ही अबदुल्ला शफीक का कैच लपका उन्होंने इतिहास रच दिया और टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)