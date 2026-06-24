भारतीय तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) को देते हुए कहा कि इससे उन्हें दबाव से निपटना और परिस्थितियों का अच्छी तरह से आकलन करने की सीख मिली।

दिल्ली कैपिटल्स की यह गेंदबाज पिछले डब्ल्यूपीएल में 10 पारियों में 17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। इसी प्रदर्शन की बदौलत नंदनी शर्मा को महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिली।

नंदनी शर्मा ने महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत में प्रसारणकर्ता (OTT प्लेटफॉर्म) से कहा, ‘‘डब्ल्यूपीएल (WPL) ने मुझे एक क्रिकेटर के रूप में बहुत बदल दिया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से मैंने उनकी तैयारी, दबाव से निपटने और विभिन्न परिस्थितियों का सही आकलन करना सीखा।’’

नंदनी शर्मा ने कहा, ‘‘अब मैं क्रिकेट को अलग नजरिये से देखती हूं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ गेंदबाजी करने से ही विकेट मिल जाएंगे, लेकिन अब समझ आ गया है कि रणनीति बनाना, बैटर को समझना, हालात के हिसाब से ढलना और टीम के साथियों के साथ संवाद करना भी महत्वपूर्ण होता है।’’

नंदनी शर्मा ने बताया कि इरफान पठान ने उन्हें बचपन में गेंद को स्विंग कराने के लिए प्रेरित किया। वहीं, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें वह अब अपना आदर्श मानती हैं।

नंदनी शर्मा ने कहा, ‘‘मैं इरफान पठान सर को गेंदबाजी करते हुए देखकर बड़ी हुई हूं। जिस तरह से वह गेंद को स्विंग कराते थे और विकेट लेते थे, उससे मुझे भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिली। मैं अभी भुवनेश्वर कुमार सर और जसप्रीत बुमराह सर को अपना आदर्श मानती हूं। मैं उनसे सीखने की कोशिश करती हूं।’’

इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत के दिनों को याद करते हुए बताया कि खेल में उनके शुरुआती अनुभव बिल्कुल भी आसान नहीं थे। अपने भाई के साथ अकादमी जाने पर, उन्हें शुरुआत में किनारे ही रहना पड़ता था और वह कोचों को बॉलिंग करने का मौका देने के लिए मना नहीं पाती थीं।

नंदनी शर्मा ने बताया, ‘‘जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मेरे भाई भी खेलते थे, इसलिए मैंने उन्हें देखकर ही शुरुआत की। मैं उनके साथ एकेडमी जाती थी, लेकिन मुझे बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलता था। उस समय कोच मुझे गेंद नहीं देते थे। मुझे लगता था कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए मैंने बीच में ही क्रिकेट छोड़ दिया। मैं घर पर शिकायत करती रहती थी कि वे मुझे गेंदबाजी करने का मौका नहीं देते हैं।’’

कुछ समय के लिए खेल से दूर रहने के बावजूद नंदनी की वापसी की इच्छा कभी कम नहीं हुई। जब उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की तो एक सीनियर क्रिकेटर ने अनजाने में ही उनके करियर की दिशा बदल दी।

नंदनी ने बताया, ‘‘फिर कुछ समय बाद मेरा मन फिर से खेलने का हुआ। मैं एक और कोशिश करना चाहती थी। उसके बाद, मैंने एक सीनियर खिलाड़ी को दौड़कर तेज बॉलिंग करते हुए देखा। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि इसे पेस बॉलिंग कहते हैं। मैंने बस उन्हें देखा और सोचा कि मैं भी वैसे ही बॉलिंग करना चाहती हूं।’’

उन्होंने कहा कि वह एक पल उनके तेज गेंदबाज बनने के सफर में एक अहम मोड़ साबित हुआ। नंदनी शर्मा ने कहा, ‘‘उस पल ने सब कुछ बदल दिया। पहले तो मुझे हाथ में गेंद भी नहीं मिलती थी, लेकिन उस दिन से मैंने तेज गेंदबाजी शुरू कर दी। यह मेरी सबसे अहम यादों में से एक है। असल में एक तेज गेंदबाज के तौर पर मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ।’’

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नियमित सदस्य बनने के बावजूद तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ अपनी जड़ें और माता पिता के बलिदान नहीं भूली है और वह टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके उनके भरोसे पर खरी उतरना चाहती है । मध्यप्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली गौड़ ने बताया कि एक क्रिकेट किट खरीदने के लिये उनकी मां ने अपने गहने बेच दिये थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)