महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 8 विकेट से जीत मिली और इस टीम ने फाइनल में जगह बना ली। अब इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 2 जुलाई को खेला जाएगा। इस मैच में जिस टीम को जीत मिलेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और उसका सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 जुलाई को होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले के बाद बात अगर टॉप-5 बल्लेबाजों की की जाए तो इसमें भारत की ओपनर स्मृति मंधाना अभी भी तीसरे नंबर पर बनी हुई हैं। भारत इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था। वहीं रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर डैनी वायट-हॉज हैं। वहीं टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में भारतीय स्पिनर श्रीचरणी फिलहाल टॉप पर बनी हुई हैं जबकि पाकिस्तानी गेंदबाज फातिमा सना दूसरे नंबर पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के डैनी वायट-हॉज 5 5 282 94 153.26 39 2 डार्सी कार्टर 5 5 208 52 111.83 26 1 स्मृति मंधाना 5 5 205 41 140.41 30 3 एलिस पेरी 6 6 185 46.25 135.04 23 1 ओर्ला प्रेंडरगास्ट 5 5 181 36.2 125.69 21 4

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट श्री चरणी 5 20 120 14 8.36 117 1 0 फातिमा सना 5 17.5 107 11 11.27 124 0 0 हिली मैथ्यूज 6 23 138 10 14.5 145 0 0 सोफी मोलिनक्स 6 20 120 10 13 130 0 0 सोफी एक्लेस्टोन 5 20 120 8 14.75 118 0 0

वैभव OUT, वरुण IN; पूर्व ओपनर ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए पूर्व भारतीय ओपनर श्रीकांत ने अपनी जिस प्लेइंग इलेवन का चयन किया उसमें वैभव को जगह नहीं दी। उन्होंने इस टीम में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया जो इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)