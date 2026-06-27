महिला टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (28 जून) को भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में भिड़ना है। परिस्थितियां और आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम जीत नहीं सकती। अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसे नवंबर 2025 में वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद करना चाहिए।

नवी मुंबई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तब हराया था जब लीग स्टेज में वह सभी बड़ी टीमों न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से भी हार का सामना पड़ा था। उसने ऑस्ट्रेलिया के कमाल का प्रदर्शन किया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था।

नवी मुंबई की तरह कमाल के प्रदर्शन की उम्मीद

हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम से लंदन में भी नवी मुंबई की तरह कमाल के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उसे टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 साल से जीत का इंतजार है। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी स्थिति ऐसी ही थी। भारत ने 8 साल से अजेय ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड

2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया को वनडे विश्व कप में 2017 में हार मिली थी। तब भारत ने ही हराया था। वह टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही खेला जा रहा था। टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 बार भिड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया 5-2 से आगे है। भारत ने टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को पिछली बार 2020 में हराया था। इस दौरान दोनों की 2 बार भिड़ंत हुई। फाइनल में भारत को हार मिली थी। 2018 में भी भारत जीता था। इसके बाद 2023 और 2024 में उसे हार मिली।

भारत-ऑस्ट्रेलिया में अंतर रह गया है कम

भारतीय टीम के लिए सकारात्मक बात है कि उसने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हराया था। सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद भारत ने एडिलेड में निर्णायक मैच जीत लिया। यही वजह है कि मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ समय में अंतर काफी कम रह गया है।

ICC महिला T20 विश्व कप · हेड-टू-हेड भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया — महिला T20 विश्व कप इतिहास आने वाले मुकाबले से पहले — दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में अब तक का रिकॉर्ड भारत W 2 जीत बनाम ऑस्ट्रेलिया W 5 जीत 7 कुल मुकाबले 2 भारत की जीत (2018, 2020) 167 भारत का सर्वोच्च स्कोर साल-दर-साल नतीजे 2010 भारत की हार हार 2012 भारत की हार हार 2018 भारत की जीत जीत 2020 भारत की जीत — मैच 1 जीत 2020 भारत की हार — मैच 2 हार 2023 भारत की हार हार 2024 भारत की हार हार भारत के लिए चुनौती T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 में से केवल 2 मैच जीते हैं — 2018 और 2020 (लीग चरण) में। 2020 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की, और बाकी मौकों पर भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। Jansatta InfoGenIE

मंधाना का बयान सच्चाई से विपरित

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन को देखकर मंधाना का बयान सही नहीं लगता। दोनों टीमों में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। भारत इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पाया है। साउथ अफ्रीका से छह विकेट से हारने के बाद उसने पिछले मैच में बांग्लादेश को हराया, लेकिन उसकी फील्डिंग काफी खराब रही।

ऑस्ट्रेलिया का दमदार प्रदर्शन

भारत की प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव हो रहा है। इससे पता चलता है कि टीम काफी जूझ रही है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने हर बार की तरह आईसीसी इवेंट में दमदार प्रदर्शन किया है। फीबी लिचफील्ड और ऐश गार्डनर जैसी खिलाड़ियों के न होने पर भी चार मैचों में 113 रन, 98 रन, 9 विकेट और 65 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है।

भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

भारत को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है कि वह ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। ऐसा नहीं होने पर उसे उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा दे। पूरी खबर पढ़ें।