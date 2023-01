Women IPL 2023: 4670 करोड़ रुपए में बिकी महिला प्रीमियर लीग की 5 टीमें, बोली ने तोड़ दिए पुरुष IPL के उद्घाटन सीजन के रिकॉर्ड

Women’s IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग की एक टीम (10 साल के लिए) को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा 1289 करोड़ रुपए की बोली अडानी ग्रुप ने लगाई।

महिला आईपीएल नीलामी 2023: महिला प्रीमियर लीग किस फॉर्मेट में खेली जाएगी, बीसीसीआई ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। (सोर्स- BCCI)

