चीन में खेले जा रहे एएचएफ जूनियर महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराते हुए फाइनल में जगह बना ली है। ड्रैग फ्लिकर सुप्रिया की हैट्रिक से भारतीय टीम ने 5-1 से दक्षिण कोरिया को पीटा और खिताबी भिड़ंत के लिए अपना टिकट पक्का किया। सुप्रिया ने तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए और भारत की बेहतरीन जीत में अहम भूमिका निभाई । भारत का सामना अब चीन और जापान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

इस मुकाबले की बात करें तो भारत और दक्षिण कोरिया दोनों टीमों ने संभलकर शुरुआत की लेकिन भारत ने 13वें मिनट में खाता खोला जब मधु सिदर ने शानदार फील्ड गोल पर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कोरियाई गोल पर लगातार हमले बोले । भारत को 17वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर सुप्रिया ने गोल करके बढत दुगुनी कर दी।

भारत ने गेंद पर नियंत्रण के मामले में दबदबा बनाए रखा और 21वें मिनट में कोरियाई गोल के 23 मीटर के भीतर हवा में आई गेंद को भारतीय विंगर ने लपका और सर्कल के भीतर शानदार क्रॉस दिया। इसे सुखवीर ने गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। भारत को 33वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को सुप्रिया ने गोल में बदला।

दक्षिण कोरिया के लिये यूरी जियोंग ने 41वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 4-1 किया था, मगर यह काफी नहीं था। कोरियाई टीम की तरफ से यह एकमात्र गोल किया गया था। भारत ने आखिरी क्वार्टर में बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कोरियाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के लिए पांचवां गोल 56वें मिनट में सुप्रिया ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया।

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Led by Supriya's hat-trick, a dominating 5-1 win over South Korea takes the Indian Junior Women’s Team into the final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🔥🏑



India will face the winner of Semi-Final 2 between China and Japan in the title… pic.twitter.com/pJfBTdzl7z — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026

भारत का अब तक कैसा रहा प्रदर्शन

भारत ने अपने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की थी। इससे पहले मेजबान चीन के खिलाफ भारतीय टीम ने गोलरहित ड्रॉ खेला था। जबकि जापान को 7-0, मलेशिया को 11-1 और दक्षिण कोरिया को 4-1 से पहले मैच में भी भारतीय टीम ने मात देते हुए विजयी शुरुआत की थी।

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दिव्यांशी ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन इसके बावजूद फिटनेस का हवाला देते हुए टीम से उनका नाम हटा दिया गया जबकि उन्हें भारतीय टीम की जर्सी और किट भी मिल चुकी थी और सेरेमनी भी हो चुकी थी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





