अमित कामत। शतरंज को अक्सर दिमागी कौशल और रणनीति का खेल माना जाता है, लेकिन इस खेल से जुड़ी महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के पहले वैश्विक सर्वे के मुताबिक, शतरंज से जुड़ी 76 प्रतिशत महिलाओं ने भेदभाव या उत्पीड़न के कम से कम एक का अनुभव किया, जबकि 38 प्रतिशत ने यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार का सामना करने की बात कही।

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 44 प्रतिशत महिलाओं ने कभी न कभी शतरंज छोड़ने पर विचार किया। दुनिया के 127 राष्ट्रीय महासंघों से जुड़ी 672 महिलाओं के जवाबों पर आधारित यह रिपोर्ट खेल में महिलाओं की सुरक्षा, समानता और भागीदारी को लेकर कई अहम सवाल उठाती है।

इस सर्वेक्षण को ‘FIDE विमेन इन चेस रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट सर्वे’ नाम दिया गया है। सर्वे महिला शतरंज आयोग की ओर से कराया गया था। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि 63% महिलाओं और लड़कियों को शतरंज के माहौल में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इनमें से 16% का कहना है कि ऐसा अक्सर होता है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में FIDE महिला शतरंज आयोग की अध्यक्ष ट्रिस-एन रिचर्ड्स ने कहा, ‘‘ये आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन हमें इन नतीजों को सिर्फ डरावने आंकड़ों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये उन महिलाओं और लड़कियों के वास्तविक अनुभव हैं, जो हमारे शतरंज समुदाय का हिस्सा हैं।’’

ट्रिस-एन रिचर्ड्स ने बताया, ‘‘यह समझना भी जरूरी है कि सामने आई ये समस्याएं सिर्फ शतरंज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये उन व्यापक चुनौतियों को दर्शाती हैं जिनका सामना महिलाएं अन्य खेलों, कार्यस्थलों और पूरे समाज में करती हैं।’’ शतरंज में महिलाओं और लड़कियों पर किया गया यह अब तक का पहला वैश्विक सर्वे है। किसी वैश्विक खेल संस्था की ओर से इस तरह का अध्ययन कराया जाना एक दुर्लभ उदाहरण है।

ये निष्कर्ष एक सार्थक बदलाव का अवसर पेश करते हैं। इन अनुभवों को सामने लाना, इनसे निपटने की दिशा में पहला जरूरी कदम है। इसका उद्देश्य शतरंज को नकारात्मक रूप में दिखाना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों की वास्तविकता को स्वीकार करना और मिलकर काम करना है, ताकि किसी भी महिला या लड़की को हमारे खेल में हिस्सा लेने की कीमत के तौर पर भेदभाव या उत्पीड़न न सहना पड़े।

साल 2026 में तीन अगस्त से 14 सितंबर के बीच 127 राष्ट्रीय महासंघों से जुड़ी कुल 672 महिला प्रतिभागियों ने फिडे के सर्वेक्षण में हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजे अक्टूबर 2026 में जारी किये गए। इस सर्वे में भारत सबसे बड़ा योगदान देने वाला महासंघ रहा। सर्वे में भारत से 69 प्रतिभागियों (यानी 10% से अधिक) ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में FIDE-टाइटल प्राप्त 133 महिला खिलाड़ी शामिल थीं। इनमें 10 विमेन ग्रैंड मास्टर, 27 विमेन इंटरनेशनल मास्टर, 49 विमेन FIDE मास्टर और 43 विमेन कैंडिडेट मास्टर शामिल हैं।

18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में 70% ने शतरंज के माहौल में लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया, जबकि 46% ने यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की बात कही। 18 वर्ष से कम उम्र की प्रतिभागियों में से 47% ने लैंगिक भेदभाव का सामना करने की बात कही, जबकि 17% ने यौन उत्पीड़न का सामना करने की बात बताई। जब इस समूह को केवल FIDE-टाइटल प्राप्त महिलाओं तक सीमित किया गया तो ये आंकड़े बढ़कर क्रमशः 81% और 55% हो गए।

लैंगिक भेदभाव के मामले में उत्तरी अमेरिका में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं में यह आंकड़ा सबसे अधिक 83 प्रतिशत रहा। दक्षिण अमेरिका में 78 प्रतिशत, यूरोप में 74 प्रतिशत और मध्य अमेरिका में 73 प्रतिशत महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया। वहीं, एशिया में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत और अफ्रीका में 50 प्रतिशत रहा। 28 सवालों वाली इस प्रश्नावली में लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न के अलावा भी कई मुद्दों को शामिल किया गया था।

इस प्रकार हैं सर्वे के अन्य प्रमुख निष्कर्ष

44 प्रतिशत महिलाओं ने खेल छोड़ने पर विचार किया: जिन महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया, उनमें से 56 प्रतिशत ने शतरंज छोड़ने के बारे में सोचा। वहीं, यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली 58 प्रतिशत महिलाओं ने भी खेल छोड़ने पर विचार किया।

जिन महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया, उनमें से 56 प्रतिशत ने शतरंज छोड़ने के बारे में सोचा। वहीं, यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली 58 प्रतिशत महिलाओं ने भी खेल छोड़ने पर विचार किया। 54 प्रतिशत महिलाओं को महिला रोल मॉडल या मेंटर नहीं मिला: शतरंज से जुड़ी 54 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास इस खेल में कोई महिला आदर्श या मार्गदर्शन देने वाली मेंटर नहीं रही। केवल 33 प्रतिशत महिलाओं को लगता है कि उनके क्षेत्र की शतरंज बिरादरी में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, उनमें शतरंज छोड़ने पर विचार करने वाली महिलाओं का आंकड़ा 35 प्रतिशत रहा। वहीं, बिना बच्चों वाली 49 प्रतिशत महिलाओं ने खेल छोड़ने के बारे में सोचा।

शतरंज से जुड़ी 54 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास इस खेल में कोई महिला आदर्श या मार्गदर्शन देने वाली मेंटर नहीं रही। केवल 33 प्रतिशत महिलाओं को लगता है कि उनके क्षेत्र की शतरंज बिरादरी में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, उनमें शतरंज छोड़ने पर विचार करने वाली महिलाओं का आंकड़ा 35 प्रतिशत रहा। वहीं, बिना बच्चों वाली 49 प्रतिशत महिलाओं ने खेल छोड़ने के बारे में सोचा। आर्थिक खर्च और समय की कमी बड़ी बाधाएं: महिलाओं से पूछा गया कि शतरंज में आगे बढ़ने में उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें यात्रा, कोचिंग और प्रतियोगिताओं में प्रवेश शुल्क जैसे खर्चों को 66 प्रतिशत महिलाओं ने बड़ी बाधा बताया। वहीं, स्कूल, नौकरी या परिवार की जिम्मेदारियों के कारण समय की कमी को 48 प्रतिशत महिलाओं ने प्रमुख चुनौती माना।

सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य

FIDE की महिला शतरंज आयोग की अध्यक्ष ट्रिस-ऐन रिचर्ड्स ने कहा कि यह सर्वे दुनिया भर में शतरंज से जुड़ी महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों, चुनौतियों और आगे बढ़ने में आने वाली बाधाओं को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से कराया गया था। उन्होंने कहा कि सर्वे कराने का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों से सीधे उनके अनुभवों के बारे में जानना था, न कि धारणाओं या दूसरों से मिली जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना।

ट्रिस-ऐन रिचर्ड्स ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सार्थक और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए तथ्यों पर आधारित जानकारी जरूरी है। अलग-अलग देशों, आयु वर्गों और स्तरों पर शतरंज खेलने वाली महिलाओं और लड़कियों की बात सुनकर उन समस्याओं की पहचान की जा सकती है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे उनके लिए व्यावहारिक और प्रभावी समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी। यह सर्वे शतरंज को महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिक समावेशी, समान और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

18 पन्नों की है रिपोर्ट

18 पन्नों की इस रिपोर्ट को ट्रिस-ऐन रिचर्ड्स, अरहान बॉयड और अविका शुक्ला ने तैयार किया है। रिपोर्ट के लेखकों ने यह भी कहा कि शतरंज में भेदभाव और उत्पीड़न का वास्तविक आंकड़ा सर्वे में सामने आए आंकड़ों से अधिक हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सर्वे में सक्रिय रूप से शतरंज खेलने वाली महिलाओं, खिताब प्राप्त खिलाड़ियों और उन महासंघों की भागीदारी अधिक रही, जिन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। इसमें उन महिलाओं के अनुभव शामिल नहीं हैं, जो पहले ही शतरंज खेलना छोड़ चुकी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल करीब 31 प्रतिशत जवाब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के थे। इन लड़कियों के जवाब अभिभावकों की सहमति से लिए गए थे। ऐसे में संभव है कि कुछ मामलों में जवाब लड़कियों के अपने अनुभवों के बजाय उनके माता-पिता के विचारों को भी दर्शाते हों।