महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल गुरुवार, 6 अगस्त को घोषित कर दिया गया। इस टूर्नामेंट में एशियाई टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर रहने वाली है। महिला एशिया कप का छठा संस्करण टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा जिसमें आठ टीमें हिस्सा लेंगी और उन्हें चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है।

महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर श्रीलंका मौजूदा चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कन्फर्म किया है कि विमेंस एशिया कप 2026 दुबई में 28 अगस्त से शुरू होगा और इसका फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ्लडलाइट्स में खेले जाएंगे। विमेंस एशिया कप 2026 के लिए ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग को रखा गया है जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया की टीमें हैं।

5 सितंबर को खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को थाईलैंड और हांगकांग के बीच होने वाले ओपनिंग मैच से होगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगा। इसके बाद वे 3 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेलेंगे। ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मैच 5 सितंबर को होगा जब भारत का सामना दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा। टूर्नामेंट का फॉर्मेट काफी आसान है। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके बाद दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने होंगी।

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल

28 अगस्त- थाईलैंड बनाम हांगकांग, दुबई- शाम 6:30 बजे

29 अगस्त- श्रीलंका बनाम यूएई, दुबई- शाम 6:30 बजे

30 अगस्त- भारत बनाम थाईलैंड, दुबई- शाम 6:30 बजे

31 अगस्त- बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया, दुबई- शाम 6:30 बजे

1 सितंबर- पाकिस्तान बनाम थाईलैंड, दुबई- शाम 6:30 बजे

2 सितंबर- श्रीलंका बनाम इंडोनेशिया, दुबई- शाम 6:30 बजे

3 सितंबर- भारत बनाम हांगकांग, दुबई- शाम 6:30 बजे

4 सितंबर- यूएई बनाम इंडोनेशिया, दुबई- शाम 6:30 बजे

5 सितंबर- भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई- शाम 6:30 बजे

6 सितंबर- श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, दुबई- शाम 6:30 बजे

7 ​​सितंबर- पाकिस्तान बनाम हांगकांग, दुबई- शाम 6:30 बजे

8 सितंबर- बांग्लादेश बनाम यूएई, दुबई- शाम 6:30 बजे

10 सितंबर- सेमी-फाइनल 1, दुबई- शाम 6:30 बजे

11 सितंबर- सेमी-फाइनल 2, दुबई- शाम 6:30 बजे

13 सितंबर- फाइनल, दुबई- शाम 6:30 बजे

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 🙌



The official fixtures for the #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟔 are here. All matches will be played under lights at the Dubai International Stadium as Asia's finest go head-to-head for continental glory 🏆#ACC pic.twitter.com/p4PgjbtdIW — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 6, 2026

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