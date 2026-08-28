महिला एशिया कप का 10वां एडिशन शुक्रवार (28 अगस्त) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू होगा। इसमें आठ टीमें अगले दो हफ्ते में 15 मैचों में हिस्सा लेंगी। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने 2024 में भारत को हराकर अपना पहला टाइटल जीता था। वह शनिवार (29 अगस्त) को टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मेजबान यूएई से भिड़ेगी।
हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम 30 अगस्त को अपन पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का पहला मैच थाईलैंड और हॉन्गकॉन्ग के बीच खेला जाएगा। आइए जानते हैं शेड्यूल, स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग और फॉर्मेट समेत महिला एशिया कप की पूरी जानकारी:
महिला एशिया कप 2026 ग्रुप
महिला एशिया कप में 8 टीमों के 2 दो ग्रुप बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत का सामना थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान से होगा। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया होंगे। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी।
महिला एशिया कप 2026 लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
भारत में महिला एशिया कप 2026 लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
महिला एशिया कप 2026 लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?
महिला एशिया कप 2026 लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।
कहां होंगे मैच
महिला एशिया कप 2026 के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।
महिला एशिया कप 2026 शेड्यूल
28 अगस्त: थाईलैंड बनाम हांगकांग।
29 अगस्त: श्रीलंका बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात।
30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड।
31 अगस्त: बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया।
1 सितंबर: पाकिस्तान बनाम थाईलैंड।
2 सितंबर: श्रीलंका बनाम इंडोनेशिया।
3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग।
4 सितंबर: यूनाइटेड अरब अमीरात विमेन बनाम इंडोनेशिया।
5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान।
6 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश।
7 सितंबर: पाकिस्तान बनाम हांगकांग।
8 सितंबर: बांग्लादेश बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात।
10 सितंबर: सेमीफाइनल 1।
11 सितंबर: सेमीफाइनल 2।
13 सितंबर: फाइनल।
कब शुरू होंगे महिला एशिया कप 2026 के मैच
महिला एशिया कप 2026 के सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 8बजे से खेले जाएंगे। प्रतिदिन 1 ही मैच खेला जाएगा।
एशिया कप 2026 स्क्वाड
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, प्रतीक रावल।
पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), आयशा जफर, इमान नसीर, इमान फातिमा, गुल फिरोज़ा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेट कीपर), सदफ शमास, नशरा सुंधू, सादिया इक़बाल, सायरा जबीन, शवाल ज़ुल्फिकार, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर।
बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर, फरजाना इस्मिन, जुएरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर सुप्ता, सरमिन सुल्ताना, सोभना मोस्टरी, शोरना अख्तर, रितु मोनी, फ़हीमा खातून, राबेया खान, मारूफा अख्तर, सुल्ताना खातून, शंजीदा अख्तर मघला।
श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), मिताली अयोध्या, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, काव्या कविंदी, संजना कविंदी, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मीपेज, कौशिनी नुथ्यांगना, हसिनी परेरा, चामुडी प्रबोदा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलकंठिका सिल्वा, चेतना विमुक्ति।
हांगकांग: नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, चान का यिंग, चान सौ हा, चान शिंग यान डोरोथिया, इकरा सहर, जॉयलीन कौर, महकदीप कौर, मारिको हिल, मरीना लैम्प्लो, रुचिता वेंकटेश, शंजीन शहजाद, सिउ मेई वाई, वोंग विंग किउ हैली, यास्मीन दासवानी।
थाईलैंड: नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), नन्नापत कोंचारोनकाई, नत्थाकन चांथम, चानिडा सुथिरुआंग, सुलीपोर्न लाओमी, ओनिचा कामचोम्फू, थिपाचा पुत्थावोंग, फन्निता माया, अफिसारा सुवांचोनराठी, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, च्यानिसा फेंगपेन, नन्नाफत चाइहान, कोरानित सुवांचोनराठी, थनराडा सीसावन, नाओमी हैमिल्टन।
इंडोनेशिया: नंदा सकारिनी (कप्तान), कडेक विंडा प्रास्टिनी, रहमावती पंगेस्तुती, वेसिका रत्ना देवी, राडा रानी, देसी वुलंडारी, पुत्री सुवांदेवी, किसी सलीसा कासे, सांग मेप्रियानी, नी कडेक एरियानी, डेर्नी बांगी, दारा अगुंग लक्ष्मी, ली कियाओ, मारिया कोराजोन वोम्बाकी, सोफिया वेलिक।
यूएई: ईशा ओझा (कप्तान), अर्चारा सुप्रिया, हीना होतचंदानी, इंदुजा नंदकुमार, जननी थिरुक्कुमरन, लावण्या केनी, मेहुल कुलकर्णी, रिनिथा राजिथ, समायरा धरनीधरका, सिया गोखले, शशिकला सिल्वा, सुरक्षा कोट्टे, तीर्था सतीश, उत्तरा अय्यर, वैष्णव महेश।
भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को होगा
महिला एशिया कप 2026 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें 4-4 टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को होगा। पूरी खबर पढ़ें।