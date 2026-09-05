महिला एशिया कप 2026 के 9वें मैच में शनिवार (5 सितंबर) को भारत ने पाकिस्तान 18.1 ओवर में 55 रनों पर आउट कर दिया। यह पाकिस्तान की महिला टीम का न्यूनतम टी20 इंटरनेशनल स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान का न्यूनतम स्कोर 56 रन था। वह 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में ही 11.4 ओर में 56 रन पर आउट हो गई थी।

भारत के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने सधी हुई शुरुआत की। उसे पहला झटका 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर 27 के स्कोर पर लगा। शैफाली वर्मा ने मुनीबा अली को पवेलियन भेजा। उन्होंने 13 रन बनाए। इसके बाद विकेटों का पतछड़ शुरू हो गया।

श्री चरणी ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया

इसके बाद श्री चरणी ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया और 7 गेंद पर 3 विकेट झटक दिए। उन्होंने गुल फिरोजा 0, शवाल जुल्फिकार 14 और आयशा जफर 2 को पवेलियन भेजा। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सदाफ समास को प्रेमा रावत ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 रन बनाए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर फातिमा सना को दीप्ति शर्मा ने पवेलियन भेजा। वह खाता नहीं खोल पाईं।

48 रन पर गिरे 8 विकेट

पाकिस्तान का स्कोर 9.1 ओवर में 6 विकेट पर 35 रन हो गया। इसके बाद आयमान फातिमा ने रन आउट होकर पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ा दी। 13.1 ओवर में पाकिस्तान को 7वां झटका 45 रन पर लगा। उम्म-ए-हानि को प्रेमा रावत ने पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को 8वां झटका दिया। तब स्कोर 14.4 ओवर में 48 रन था।

श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए

नशरा संधू को प्रेमा रावत ने पवेलियन भेजकर 9वां झटका दिया। तब स्कोर 16.5 ओवर में 54 रन था। दीप्ति शर्मा को आखिरी विकेट मिला। तुबा हसन 9 रन बनाकर आउट हुईं। भारत के लिए श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने 2 और शैफाली वर्मा ने 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान का न्यूनतम टी20 इंटरनेशनल स्कोर

55 बनाम IND-W, दुबई, 2026

56 बनाम NZ-W, दुबई, 2024

60 बनाम ENG-W, टॉन्टन, 2009

63 बनाम IND-W, ग्वांगझू, 2012

65 बनाम WI-W, सेंट एंड्रयूज, 2011

72 बनाम SL-W, कोलंबो (NCC), 2018

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। पूरी खबर पढ़ें।