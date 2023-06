Women’s Ashes: दोनों हाथों की अंगुलियां टूटने के बावजूद एलिसा हीली ने रचा इतिहास; 170 ओवर विकेटकीपिंग में 6 डिसमिसल किए, पचासा भी ठोका

Women’s Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज मैदान पर पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 89 रन से हराकर एकमात्र महिला एशेज क्रिकेट टेस्ट जीता और कई प्रारूप की श्रृंखला में बढ़त बनाई।

एलिसा हीली ने टूटी अंगुलियों से खेलते हुए 5 कैच और एक स्टम्प किया, साथ ही 50 रन भी बनाए। (सोर्स- cricket.com.au)

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 89 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में उसकी ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर ने अहम भूमिका निभाई। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। उन्होंने दोनों पारियों में कुल 12 विकेट लिए और 41 रन बनाए। हालांकि, इस जीत में कप्तान एलिसा हीली की मेहनत और जुझारूपन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एलिसा हीली ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह इंग्लैंड के खिलाफ टूटी अंगुलियों से खेलीं। हीली ने बताया कि उनकी दोनों हाथ की एक-एक अंगुली टूटी थी। एलिसा हीली टूटी अंगुलियों से न सिर्फ 170.2 ओवरव विकेटकीपिंग की बल्कि, उन्होंने मैच में इतिहास भी रच दिया। एलिसा हीली महिला टेस्ट मैच में 6 डिसमिसल करने वाली 20 साल में ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेटकीपर बन गई हैं। एलिसा हीली ने एशेज सीरीज के एकमात्र टेस्ट मैच में विकेट के पीछे पांच बैटर्स के कैच लपके और इंग्लैंड की विकेटकीपर एमी जोंस की स्टंपिंग भी की। यही नहीं, पहली पारी में बिना खाता खोले पवेलियन लौटने वालीं एलिसा हीली ने दूसरी पारी में अर्धशतक भी लगाया। एलीसा हीली ने पेनकिलर्स की मदद से यह सब बर्दाश्त किया। इंग्लैंड की टीम पांचवें दिन 89 रन से हार गई ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज मैदान पर 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 89 रन से हराकर एकमात्र महिला एशेज क्रिकेट टेस्ट जीता और कई प्रारूप की श्रृंखला में बढ़त बनाई। इंग्लैंड ने 268 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन की शुरुआत 5 विकेट पर 116 रन से की। एश्ले गार्डनर ने दूसरी पारी में लिए 8 विकेट टीम डेनियल वॉट की 54 रन की पारी के बावजूद 178 रन पर सिमट गई। ऑफ स्पिनर एश्ले गार्डनर ने पारी में 66 रन देकर आठ विकेट चटकाए। उन्होंने मैच में 12 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया को इस जीत से चार अंक मिले। अब एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला होगी। ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी पर कब्जे के लिए जीतने होंगे 6 में से 5 मैच इंग्लैंड को अगर 2015 से पहली बार ट्रॉफी अपने पास रखनी है तो एकदिवसीय और टी20 विश्व चैंपियन के खिलाफ सीमित ओवरों के 6 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एनाबेल सदरलैंड के नाबाद 137 रन की बदौलत पहली पारी में 473 रन बनाए थे। टैमी ब्यूमोंट (208) इसके बाद इंग्लैंड की ओर से दोहरा शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं। उनकी पारी की मदद से इंग्लैंड ने 463 रन का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 257 रन बनाकर इंग्लैंड को 268 रन का लक्ष्य दिया।

