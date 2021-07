वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारबाडोस के किंगस्टन ओवल मैदान पर वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल हुआ ये कि पारी के 16वें ओवर में अचानक कप्तान कीरोन पोलार्ड ने मैदान छोड़ दिया और मेजबान टीम ने सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग की।

आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान 16वें ओवर में विंडीज के गेंदबाज अकील हुसैन ने एक नो-बॉल फेंक दी, जिसके बाद अंपायर ने ‘फ्री हिट’ का इशारा किया। नियमों के अनुसार अगर बल्लेबाज ने स्ट्राइक नहीं बदली है, तो फ्री हिट के दौरान अगली गेंद के लिए फील्डिंग में बदलाव नहीं हो सकता है लेकिन इस मैच में नजारा कुछ और ही था।

हुआ ये कि नो-बॉल के दौरान शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे कप्तान पोलार्ड अपनी जगह पर खड़े होने के बजाय सीधे मैदान से बाहर चले गए। पोलार्ड हेल्मेट पहने हुए ही बाउंड्री से बाहर खड़े रहे और वेस्टइंडीज को 10 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग करनी पड़ी।

Remember Graeme Swann doing it once in an ODI against Australia pic.twitter.com/B2VtH2obH9

— Andrew McGlashan (@andymcg_cricket) July 24, 2021