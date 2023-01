WIPL: महिला आईपीएल में टीम खरीदने के लिए 30 से ज्यादा कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, हल्दीराम भी रेस में शामिल

WIPL Teams: महिला इंडियन प्रीमियर लीग की टीम खरीदने के लिए 30 से अधिक कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें एपीएल अपोलो और हल्दीराम जैसे कॉरपोरेट्स शामिल हैं।

Women's IPL Media Rights: महिला आईपीएल किस फॉर्मेट में खेला जाएगा, बीसीसीआई ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। (सोर्स- BCCI)

