IND vs WI 1st Test: पहले और 5वें दिन बारिश डालेगी खलल? जानें डोमिनिका में कैसा रहेगा पिच और मौसम का मिजाज

Windsor Park Pitch Report IND vs WI 1st Test: भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैदान पर अब तक 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से 4 का नतीजा निकला है, जबकि एक ड्रॉ रहा है।

विंडसर पार्क स्टेडियम पिच रिपोर्ट 2023: डोमिनिका में टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए पवेलियन की भागते अजिंक्य रहाणे और टीम इंडिया के अन्य सदस्य। (सोर्स- ट्विटर वीडियो/स्क्रीनग्रैब)

