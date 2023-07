Ashes के बाद Wimbledon में ऑयल प्रोटेस्ट ने डाला खलल, रोकना पड़ा मैच

जस्ट स्टॉप ऑयल प्रोटेस्ट के प्रदर्शनकारियों ने विंबलडन में कोर्ट पर ऑरेंज पाउडर फेंका। इसके बाद सुरक्षाकर्मी पहुंचे और उन्हें कोर्ट से बाहर ले गए।

लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे दिन जस्ट स्टॉप ऑयल के एक प्रदर्शनकारी को कोर्ट 18 से हटाते सुरक्षाकर्मी। (AP Photo/Alastair Grant)

जस्ट स्टॉप ऑयल प्रोटेस्ट के कारण विंबलडन 2023 के तीसरे दिन बुधवार को कुछ देर के लिए मैच बाधित हुआ। मेंस सिंगल मैच के दौरान प्रदर्शनकारी कोर्ट 18 पर पहुंच गए। इसके कारण थोड़ी देर के लिए मैच रोकना पड़ा। बारिश से भी दिन का खेल प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट पर ऑरेंज पाउडर फेंका। इसके बाद सुरक्षाकर्मी पहुंचे और उन्हें कोर्ट से बाहर ले गए। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने पाउडर को साफ किया। इससे कोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच के पहले दिन प्रदर्शनकारी मैदान पर घुस आए थे। इसके कारण थोड़ी देर मैच रोकना पड़ा था। जस्ट स्टॉप ऑयल प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों ने ब्रिटेन में कई उच्च-स्तरीय आयोजनों में खलल डाला है। ऐसे में ग्रासकोर्ट ग्रैंड स्लैम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पुरुष और एक महिला हिरासत में विंबलडन के आयोजकों ने कहा,” कोर्ट 18 की घटना के बाद, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें मैदान से हटा दिया गया है। कोर्ट पर खेल अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और बारिश की वजह से खेल रुकने के बाद खेल फिर से शुरू होने वाला है।” मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि एक पुरुष और एक महिला अब पुलिस हिरासत में हैं। Also Read एशेज पर Oil Protest का साया: लॉर्ड्स बना WWE का रिंग, प्रदर्शनकारी को कंधे पर लादकर मैदान से बाहर ले गए जॉनी बेयरस्टो इन खेलों में भी प्रदर्शनकारियों ने डाला खलल जस्ट स्टॉप ऑयल प्रोटेस्ट के प्रदर्शनकारियों ने इस साल के प्रीमियरशिप रग्बी फाइनल और शेफील्ड में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में भी खलल डाला था, जहां उन्होंने एक टेबल पर ऑरेंड पाउडर फेंका था। ब्रिटेन सरकार नई तेल, गैस और कोयला परियोजना के खिलाफ जस्ट स्टॉप ऑयल नाम से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सरकार को नए ईंधन की लाइसेंसिंग और उत्पादन से रोकना चाहते हैं। प्रदर्शन में पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग शामिल हैं।

