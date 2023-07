Wimbledon 2023: रोहन बोपन्ना-मैथ्यू एब्डेन तीसरे दौर में, बदला लेने उतरेंगी ओंस जबाउर

बोपन्ना और एब्डेन की अगली भिड़ंत रीज स्टैल्डर और डेविड पेल से होगी। अमेरिकी-डच जोड़ी ने रविवार को निकोलस माहुत और लॉयड ग्लासपूल को 4-6, 6-3, 7-6 (10-7) से हराया था।

रोहन बोपान्ना मिक्स्ड डबल्स में हार गए थे (PC- Rohan Bopanna Instagram)

