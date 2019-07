टेनिस की नई सनसनी अमेरिका की कोरी गॉफ विम्बलडन में महिला एकल के तीसरे दौर में पहुंच गईं हैं। उन्होंने दूसरे दौर में स्लोवाकिया की मैग्दालेना रायबारिकोवा को 6-3, 6-3 से हराया। उस मैच के बाद उनके साथ एक न भूलने वाला वाकया हुआ। टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। 15 साल की कोरी ने पहले दौर में पूर्व वर्ल्ड नंबर वन वीनस विलियम्स को हराया था। वे टूर्नामेंट के ओपन एरा के इतिहास में क्वालिफाइंग से मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं।

Yeah, we got that on camera! @CocoGauff meets @rogerfederer! pic.twitter.com/ir204b88f2

— WTA (@WTA) July 3, 2019