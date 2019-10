कर्नाटक प्रीमियर लीग (KPL) के 2018 सीजन में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने एक विकेटकीपर और एक बॉलिंग (गेंदबाजी) कोच को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एम विश्वनाथन और वीनू प्रसाद के तौर पर हुई। वीनू प्रसाद KPL की बेंगलुरु ब्लास्ट्रर्स का गेंदबाजी कोच है, जबकि एम विश्वनाथन हुबली टाइगर्स में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलता है। इस मामले की जानकारी देते हुए बेंगलुरु के जॉइंट कमिश्नर (क्राइम) संदीप पाटिल ने बताया कि जांच अभी जारी है।

सीसीबी ने सट्टेबाजी के इस दूसरे रैकेट का खुलासा किया है। इससे पहले उसने सितंबर में कर्नाटक प्रीमियर लीग की टीम बेलगावी पैंथर्स के मालिक अली अशफाक थारा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप था कि उनके दुबई के सट्टेबाजों से भी संबंध हैं। पाटिल ने बताया, ‘इस मामले की जांच के दौारन हमें जानकारी मिली थी कि इस तरह का एक सट्टेबाजी रैकेट चल रहा है। इसके बाद हमने बेंगलुरु ब्लास्टर्स के गेंदबाजी कोच वीनू प्रसाद और हुबली टाइगर्स के बल्लेबाज विश्वनाथन को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुछ और सट्टेबाज शामिल हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी।’

Bengaluru Jt Commissioner of Police (Crime) Sandeep Patil: Bengaluru Blasters (Karnataka Premier League)team bowling coach Vinuprasad & batsman Vishwanathan arrested by Central Crime Branch (CCB), in connection with 2018 cricket betting case; further probe underway (file pic) pic.twitter.com/eBkrGgpvTa

— ANI (@ANI) October 25, 2019