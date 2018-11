भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस मुकाबले में कई शानदार मोड़ देखने को मिले। पहले कुछ ओवर में भारतीय गेंदबाज हावी दिखे तो वहीं उसके बाद मैक्सवेल और स्टॉयनिश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए धमाकेदार पारी खेली और फिर इस मुकाबले में बारी आई बारिश की जिसने इस मैच में व्यवधान डाला और इस मुकाबले को 17 ओवर तक सीमित कर दिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 158 रन बनाए और डकवर्थ लुईस के चलते भारत को 174 रनों का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो रोहित का विकेट जल्दी गंवा बैठी हालांकि धवन अपनी गब्बर वाली लय में दिखे। वहीं, इस मैच में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिससे ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर की जमकर किरकिरी हो रही है।

दरअसल इस मुकाबले में रोहित के आउट होने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ से धवन धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 9वां ओवर लेकर आए थे एडम जम्पा जिनकी पहली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। हुआ यूं कि केएल राहुल ने ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश और विकेटकीपर ने हेडविकेट की अपील की, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने देखा तो पाया कि ये विकेट किसी और ने नहीं बल्कि विकेटकीपर ने खुद गिराई थी। इसपर अंपायर ने नो बॉल करार दी क्योंकि विकेटकीपर का हाथ विकेटों के आगे था। हालांकि इसी ओवर में दूसरी गेंद पर केएल राहुल स्टंप हो गए।

That was a brilliant stumping from Alex Carey to remove Rahul – got him by a whisker! #India #Australia

