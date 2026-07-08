West Indies vs Sri Lanka: वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट को ड्रॉ पर समाप्त कर श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इसके साथ ही कैरेबियाई टीम ने 23 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। यही नहीं, वेस्टइंडीज ने तीन साल पांच महीने बाद किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है।

वेस्टइंडीज की इससे पहले टेस्ट सीरीज फरवरी 2023 में आई थी। तब उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच तेज गेंदबाज केमार रोच ने अपने टेस्ट करियर का 300वां विकेट लेकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की।

फरवरी 2023 के बाद से वेस्टइंडीज की यह 11वीं द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज है। इस बीच उसने साउथ अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलीं। इसमें वह सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ही टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा पाया।

इस दौरान वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया से दो-दो टेस्ट सीरीज खेलीं। साउथ अफ्रीका और भारत ने उसके खिलाफ दोनों टेस्ट सीरीज जीतीं। ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट सीरीज जीती और एक ड्रॉ कराई। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने टेस्ट सीरीज गंवाईं।