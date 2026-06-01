वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए सोमवार (1 जून) को स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम में शिरमोन हेटमायर की सालभर बाद हुई है। वह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे और उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था। उन्होंने 7 पारियों में 113.04 के स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए। खराब प्रदर्शन के उन्हें ड्रॉप कर दिया गया।

हेटमायर का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन अच्छा रहा था। उन्होंने 41.33 के औसत 186.46 के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए थे। इसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें वेस्टइंडीज की वनडे टीम में चुने गए हैं। हेटमायर ने आखिरी बार पिछले जून में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था। तब से वह पाकिस्तान,बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की पिछली तीन सीरीज में नहीं खेले हैं।

चार खिलाड़ी बाहर

वेस्टइंडीज की वनडे टीम में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की भी वापसी हुई है, जो चोट से जूध रहे थे। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जानकारी दी है कि शमर जोसेफ और जायडन सील्स का वर्कलोड मैनज किया जाएगा। बाएं हाथ के स्पिनर गुणाकेश मोती की भी वापसी हुई है। एलिक अथानाजे, जोहान लेन, खारी पियरे और रोमारियो शेफर्ड को टीम से बाहर कर दिया गया है। ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे।

वेस्टइंडीज का खराब प्रदर्शन

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच जमैका में 3 वनडे 3,6 और 8 जून को खेला जाएगा। इसके बाद जमैका में तीन टी20 और एंटीगा में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज ने अपने पिछले छह वनडे मैचों में से पांच मैच गंवाए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वाड

शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), एकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, शिमरॉन हेटमायर, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, शमर स्प्रिंगर।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के बाद श्रीलंका में खेलते दिखेंगे

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी ऐसे भी भारतीय टीम में जगह पाने के हकदार हैं। अगर वह श्रीलंका दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो चयनकर्ता उन्हें चुनने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे त्रिकोणीय वनडे सीरीज में फाइनल समेत 7 मैच होंगे। पूरी खबर पढ़ें।